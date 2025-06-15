Trabzon'da Balıkçı Tezgahlarında Bolluk: Fiyatlar Düşüyor

Trabzon'un balıkçı tezgahları, son günlerde yaşanan bolluk ile esnafın yüzünü güldürdü. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan tezgahlarda, levrek kilogramı 450, çupra 350, mezgit ve alabalık 200, istavrit, barbun ve somon 150, izmarit 75, isparize ise 50 liradan satılmakta.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, yaz sezonunun beklediklerinden daha iyi geçtiğini belirterek, tezgahlardaki bolluğun fiyatlara olumlu bir şekilde yansıdığını ifade etti. Çoğalmış, "Şu an kış sezonu gibi olmaz, ancak bu durumu bir daha yaşıyoruz. İstavrit bugün 150 lira fiyatla satılıyor ve bu sezon o kadar iri istavrit yoktu. Mevcut iskorpit de oldukça iri, mezgit 200 lira; somon ise 150 liraya düştü. Yani balıklarda genel olarak %90 oranında indirim var," dedi.

Balıkçı, "Bu kadar bolluk beklemiyorduk. Günlük bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz" sözleriyle durumu özetledi.

Trabzon'da son günlerde balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da son günlerde balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, açıklamalarda bulundu.