Trabzon'da Hamsinin Kilogramı 100 Lira

Trabzon'da Hamsinin Kilogramı 100 Liradan Satışta!

Trabzon'un balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı 100 lira olarak belirlendi. Ortahisar ilçesine bağlı Moloz mevkisinde, hamsi başta olmak üzere mezgit, zargana, sarı kanat, istavrit, somon, levrek, çipura ve alabalık gibi birçok balık çeşidi tüketicilere sunuluyor.

Balık Fiyatları ve Çeşitliliği

Tezgahlardaki fiyatlandırmalar ise şöyle: İstavrit ve mezgit kilogram fiyatı 75 ila 100 lira, somon 250 lira, çipura, çinekop ve levrek 300 lira, alabalık 200 lira, hamsi 100 lira ve palamudun tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.

Deniz Ürünlerinde Bolluk

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine verdiği bilgide, tezgahlardaki balık çeşitlerinin oldukça bol olduğunu söyledi. 1 Eylül'de avlanma sezonunun açılmasıyla palamudun bol çıktığını ifade eden Örseloğlu, hamsideki bolluğun da halen devam ettiğini belirtti.

Diğer bir balıkçı olan Ahmet Çoğalmış ise sezonun oldukça güzel geçtiğini vurgulayarak, "40 yıldır balıkçıyım, bu yıl ilk defa palamuttan sonra 1,5 ay daha hamsi sezonu sürdü." şeklinde konuştu.