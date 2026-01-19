Muğla Büyükşehir’den Menteşe’ye Yol Atağı: 502 Milyon TL’lik Yatırım

Muğla Büyükşehir, Menteşe’de Kötekli ve Yeniköy’de 502 milyon 28 bin TL’lik yatırımın yanı sıra ilçe merkezinde 51 milyon 170 bin TL’lik sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:17
Muğla Büyükşehir’den Menteşe’ye Yol Atağı: 502 Milyon TL’lik Yatırım

Muğla Büyükşehir, Menteşe’de yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde yürüttüğü geniş kapsamlı yol çalışmalarıyla ulaşım kalitesini yükseltmeyi sürdürüyor. Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL’lik büyük yatırımlara ek olarak ilçe merkezinde 51 milyon 170 bin TL tutarındaki sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Özer Türk Caddesi yenilendi

Menteşe Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalarda Emirbeyazıt Mahallesi Özer Türk Caddesi’nde başlatılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Yapılan düzenlemeler sayesinde cadde daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kötekli ve Yeniköy’de 502 Milyon TL’lik dev yatırım

Büyükşehir tarafından Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde başlatılan, altyapıdan üstyapıya uzanan 502 milyon 28 bin TL’lik yol yatırımı kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projenin amacı, bölgeye uzun yıllar boyunca güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak.

Kolejler bölgesinde kapsamlı çalışmalar

Kolejler bölgesinde yer alan 10, 11, 12, 14, 15, 24 ve 25’nci sokaklarda zemin düzenleme, plentmiks temel serimi, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım imalatları sürüyor. Bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Atatürk Bulvarı’nda konfor artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında bulunan Atatürk Bulvarı’nda da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Bu çalışma ile bulvarın ulaşım kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Başkan Aras: "Ulaşımı güçlendiren yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızın merkezinden kırsal mahallelerine kadar ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Menteşe ilçemizde Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli yol yatırımlarının yanı sıra ilçe merkezinde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyoruz" dedi.

Aras, yatırımların planlı ve koordineli şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Belediyelerimizle iş birliği içinde, altyapıdan üstyapıya kadar kalıcı ve uzun ömürlü çözümler üretiyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve çağdaş bir ulaşım ağı sunmak. 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL’lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL’lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Muğla’nın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

