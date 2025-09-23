Trafik, Kasko ve Ferdi Kaza Tazminatları 6 Ayda 100,9 Milyar TL'yi Aştı

Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında 6 aylık tazminat verileri

AA muhabirinin, Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) bu yılın ilk yarısına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistiklerinden derlediği bilgiye göre, trafik, kasko ve ferdi kaza sigortalarında ödenen tazminatlar arttı.

Ocak-Haziran döneminde bu üç branşta yazılan prim tutarı 173.089.693.971 TL, toplam tazminat ödemesi 100.945.295.663 TL ve ödeme yapılan mağdur sayısı 2.255.464 oldu.

Trafik sigortasında ödemeler

Trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlar için zorunlu olan ve kaza durumunda karşı tarafın zararını karşılamayı amaçlayan trafik sigortası kapsamında sigorta şirketlerinin yılın ilk yarısında ödediği toplam tazminat tutarı 64.208.051.401 TL olarak kaydedildi. Ödeme yapılan mağdur sayısı 1.505.365, tazminat ödenen dosya sayısı ise 1.695.000 olarak bildirildi.

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 12.960.450 teminat verilirken, yazılan prim tutarı 107.435.665.433 TL oldu. Araç tiplerine göre en büyük tazminat payı otomobillere ait; otomobillere ödenen tutar 36,5 milyar TL, kamyonetler için 13,6 milyar TL, kamyonlar için ise 2,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kasko sigortasında öne çıkan veriler

İsteğe bağlı olan ve aracın kendi zararlarını teminat altına alan kasko sigortasında ilk 6 ayda ödenen tazminat tutarı 36.718.340.351 TL oldu. Bu dönemde mağdur sayısı 749.436, tazminat ödenen dosya sayısı 774.590 olarak kaydedildi.

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 4.544.751 teminat verildi ve yazılan prim tutarı 65.547.533.812 TL oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat otomobillere (26,3 milyar TL), ardından kamyonetlere (3,9 milyar TL) ve çekicilere (2,9 milyar TL) ödendi.

Ferdi kaza sigortasında küçük ama kritik ödemeler

Sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde kendisine ya da ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında yılın ilk yarısında toplam 18.903.911 TL tazminat ödendi. Ödemede bulunulan mağdur sayısı 663, dosya sayısı ise 482 oldu.

Ferdi kaza sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 83.504 teminat verilirken, yazılan prim tutarı 106.494.726 TL oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat 31 ve üstü koltuklu otobüsler için ödendi (13,5 milyon TL); 10-17 koltuklu minibüsler için yapılan ödeme 3,2 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Ödemelerin dağılımı ve yıllık artış

Yılın ilk yarısında tazminat ödemelerinin büyük kısmı doğrudan hak sahiplerine aktarıldı. Trafik sigortasındaki 64,2 milyar TL'lik ödemenin yüzde 87,4'üne denk gelen 56,1 milyar TL doğrudan sigortalılara veya üçüncü şahıslara yapıldı.

Kasko branşında 36,7 milyar TL tutarındaki ödemelerin yüzde 95,4'üne karşılık gelen 35 milyar TL doğrudan hak sahiplerine iletildi. Ferdi kaza sigortasında ise 18,9 milyon TL tutarındaki ödemenin 15,7 milyon TL'si sigortalı veya üçüncü şahıs hak sahiplerine ulaştırıldı; bu branşta doğrudan ödeme oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre üç branşta hem tazminat tutarında hem de mağdur sayısında artış gözlendi. Toplam tazminat ödeme tutarı geçen yılın ilk 6 ayında 64,2 milyar TL iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 57,3 artışla 100,945,295,663 TL'ye yükseldi. Ödeme yapılan mağdur sayısı ise yüzde 7,3 artışla 2.101.000'den 2.255.464'e çıktı.

Özet tablo

Yazılan prim (TL) / Ödenen tazminat (TL) / Ödeme yapılan mağdur sayısı

Trafik: 107.435.665.433 / 64.208.051.401 / 1.505.365

Kasko: 65.547.533.812 / 36.718.340.351 / 749.436

Ferdi Kaza: 106.494.726 / 18.903.911 / 663

Toplam: 173.089.693.971 / 100.945.295.663 / 2.255.464