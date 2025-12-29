Trafik Sigortasında 2026 Teminat Artışı: Uzmandan Kritik Uyarı

Yeni yıl ile birlikte zorunlu trafik sigortası teminat limitlerindeki artış, sürücülerde sahte bir güven algısı oluşturabileceği gerekçesiyle sektör temsilcilerinden uyarı aldı.

Teminat limitleri 1 Ocak 2026’dan itibaren değişiyor

Sigorta düzenlemesine göre 1 Ocak 2026 itibarıyla otomobil grubunda araç başına maddi hasar teminatı 400 bin TL ve kaza başına 800 bin TL olarak uygulanacak. Bedeni zararlarda ise kişi başı limit 3 milyon 600 bin TL olacak.

Uzman uyarısı: "Limit yükseldi diye rahatlamak büyük hata"

Özhedef Sigorta Aracılık Hizmetleri Kurucu Ortağı Abdulcelil Alkış, artışın yanlış yorumlandığını vurgulayarak, "Limit yükseldi diye rahatlamak büyük hata. Trafik sigortası bir güvence değil, sınırı olan bir borç kalkanıdır" dedi.

"Limit aşılırsa tüm yük sürücüde"

Alkış, artan araç, yedek parça ve işçilik maliyetleri karşısında bu rakamların pratikte hızla yetersiz kalabileceğini belirterek, "Trafik sigortası yalnızca karşı tarafa verilen zararı ve yalnızca poliçede yazan limite kadar öder. Limit aşılırsa devlet de sigorta şirketi de devreden çıkar. Kalan tutar sürücünün şahsi borcu olur." uyarısını yaptı.

"Bir çarpışma, yıllarca borç demek olabilir"

Günümüz araçlarındaki teknolojik donanımların hasar maliyetlerini ciddi şekilde artırdığına dikkat çeken Alkış, bir kazanın sürücüyü uzun yıllar sürecek borç yüküyle karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti: "Bir far, bir tampon, bir sensör. Bugün basit görünen bir çarpışma yüz binlerce liraya ulaşıyor. 1 milyon TL’lik bir hasarda sigorta 400 bin TL öder, kalan 600 bin TL sürücünün cebine yazılır. Bu da icra ve haciz sürecine kadar gidebilir."

İMM’siz trafiğe çıkmak büyük risk

Bu riskin düşük maliyetli ek teminatlarla yönetilebileceğini belirten Alkış, İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortasının önemine dikkat çekti: "İMM, trafik sigortasının bittiği yerde devreye girer. İMM’siz trafiğe çıkmak, emniyet kemeri takmadan yola çıkmak gibidir. Kaza geliyorum demez ama borç yıllarca peşinizden gelir."

Sosyal medyada en sık yapılan 3 yanlış

"Trafik sigortası kendi aracımı öder." Yanlış: Sadece karşı tarafın zararını karşılar.

"Limit yükseldi, bana bir şey olmaz." Yanlış: Limit aşılırsa fark sürücüden tahsil edilir.

"Kasko varsa her şey tamam." Yanlış: Kasko kendi aracı korur; karşı taraf için yüksek İMM limiti gerekir.

Konut sigortaları için de 2026 uyarısı

Alkış, artan inşaat maliyetleri nedeniyle konut sigortalarında da eksik sigorta riskinin büyüdüğünü belirterek, "Eviniz yarı bedelle sigortalıysa, hasarın da yarısını alırsınız. 2026’ya girerken poliçeler mutlaka güncellenmeli" dedi. Vatandaşlara yeni yıl öncesi sigorta acentelerine başvurarak trafik sigortası, İMM ve konut poliçelerinde teminat ve bedel kontrollerini yaptırmaları çağrısında bulundu.

ÖZHEDEF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ KURUCU ORTAĞI ABDULCELİL ALKIŞ, TRAFİK SİGORTASINDA LİMİT ARTIŞININ YANLIŞ YORUMLANDIĞINI VURGULAYARAK, "LİMİT YÜKSELDİ DİYE RAHATLAMAK BÜYÜK HATA. TRAFİK SİGORTASI BİR GÜVENCE DEĞİL, SINIRI OLAN BİR BORÇ KALKANIDIR" DEDİ.