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Trakya Birlik 2024 Üretim Sezonunda 240 Bin Ton Ayçiçeği Alımı Yaptı

Trakya Birlik, 2024 sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirerek çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:18
Trakya Birlik 2024 Üretim Sezonunda 240 Bin Ton Ayçiçeği Alımı Yaptı

Trakya Birlik 240 Bin Ton Ayçiçeği Alımı Gerçekleştirdi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda toplamda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Kırbiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçileri desteklemek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Geçen Yılın Zorlukları

Kırbiç, geçen yıl yaşanan kuraklığın ayçiçeği üretimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, zorlu geçen sezonda çiftçilerin en iyi kazancı sağlaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı. Her zaman ayçiçeği üreticisinin yanında olduklarını ifade eden Kırbiç, "Geçen yıl Trakya Birlik olarak yaklaşık 240 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Bunun da parasal değeri yaklaşık 5 milyar lira. Bu ciddi bir rakam ve bu parayı da bir ay içerisinde çiftçilerimize ödedik" şeklinde konuştu.

Ayçiçeği Yağı Üretim Kapasitesindeki Artış

Kırbiç, 2025 yılında ayçiçeği üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye’nin en önemli ayçiçeği yağı üreticilerden biri konumundaki Trakya Birlik, daha önce fabrikalarında yaptığı kapasite artışlarını sürdüreceğini ifade etti. Kırbiç, "Önceki dönemde fabrikalarımızda bir miktar kapasite artışı yapmıştık. Bunun devamı için genel kurullarımızda yeni yatırım kararları alındı. Önümüzdeki süreçte kapasite artışı sürecek. Bölgemizin, ülkemizin ve üreticilerimizin kurumumuza ihtiyacı var. Şartlarımız ve imkanlarımız el verdiği sürece kapasite artışına devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada...

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

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