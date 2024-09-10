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Trakya'da DSİ Projeleriyle Tarıma Dönüşüm Başlıyor

Trakya'da DSİ tarafından yürütülen tarımsal modernizasyon projelerinde yapım işleri başlıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:03
Trakya'da DSİ Projeleriyle Tarıma Dönüşüm Başlıyor

Trakya'daki DSİ Projelerinde Yapım Süreci Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde önemli arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projelerinin yapım işlerine başlanacak. Bu projeler ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü'nden Açıklama

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Edirne 5. Kısım, Tekirdağ 2. Kısım ve Kırklareli 3. Kısım projeleri için ihale süreçlerinin tamamlandığını duyurmak istiyorum. İmzalanan sözleşmelerle birlikte bu projelerin yapım aşamalarına geçiyoruz" şeklinde konuştu.

Proje Kapsamı

Edirne 5. Kısım Arazi Toplulaştırma Projesi, özellikle Havsa ilçesinde yer alan 13 yerleşim yerinde 239 bin 200 dekar alanda gerçekleştirilecek. Bu projede ayrıca 720 kilometre tarla içi yol imalatı da yapılacak.

Tekirdağ 2. Kısım projesi ise Marmara ilçesi ve Çorlu ilçesindeki 13 yerleşim biriminde 315 bin dekar alanda arazi toplulaştırma işlemlerini içeriyor ve 770 kilometre tarla içi yol inşası gerçekleştirilecek.

Son olarak, Kırklareli 3. Kısım projesi ile Lüleburgaz ilçesinde 13 yerleşim biriminde 261 bin 520 dekar arazide çalışmalar yapılacak ve toplamda 800 kilometre tarla içi yol imalatı sağlanacak.

Umarız Hayırlı Olur

Balta, projelerin bölge için hayırlı olmasını dileyerek, "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerimize önemli katkılar sağlayacak bu yatırımlarla tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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