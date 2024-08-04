Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trakya'nın Temmuz İhracatı 192,7 Milyon Doları Aştı

Trakya, Temmuz ayında 192,7 milyon dolarlık ihracata imza atarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:22
Trakya'nın Temmuz İhracatı 192,7 Milyon Doları Aştı

Temmuz Ayında Trakya İhracatında Önemli Artış

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinden oluşan Trakya bölgesi, Temmuz ayında toplam 192 milyon 778 bin 260 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden elde edilen verilere dayanan bu rakam, bölgenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlıyor.

İl Bazında İhracat Rakamları

Temmuz ayında en fazla ihracat Tekirdağ ilinden gerçekleştirildi. Bu şehir, 171 milyon 893 bin 750 dolar ile bölgenin ihracat lideri oldu. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tekirdağ’dan yapılan ihracat ise 144 milyon 126 bin 450 dolar düzeyindeydi.

Kırklareli ile Edirne ise sırasıyla 14 milyon 453 bin 190 dolar ve 6 milyon 431 bin 320 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Tekirdağ'da demir ve demir dışı metaller sektöründe 42 milyon 673 bin 40 dolar tutarında ürün satışı yapılırken, Kırklareli'nden hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinden 6 milyon 289 bin 520 dolar, Edirne’den de 2 milyon 991 bin 420 dolar ihracat yapıldı.

Öne Çıkan İhracat Pazarları

Tekirdağ ve Kırklareli'den yapılan ihracatın büyük bir kısmı Almanya'ya yönelirken, Edirne'den en çok dış satış Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Ocak-temmuz 2023 dönemi itibarıyla Trakya bölgesinin toplam ihracat rakamı ise 1 milyar 285 milyon 233 bin 830 dolar olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor