Trakya'nın Temmuz İhracatı 192,7 Milyon Doları Aştı

Temmuz Ayında Trakya İhracatında Önemli Artış

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinden oluşan Trakya bölgesi, Temmuz ayında toplam 192 milyon 778 bin 260 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden elde edilen verilere dayanan bu rakam, bölgenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlıyor.

İl Bazında İhracat Rakamları

Temmuz ayında en fazla ihracat Tekirdağ ilinden gerçekleştirildi. Bu şehir, 171 milyon 893 bin 750 dolar ile bölgenin ihracat lideri oldu. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tekirdağ’dan yapılan ihracat ise 144 milyon 126 bin 450 dolar düzeyindeydi.

Kırklareli ile Edirne ise sırasıyla 14 milyon 453 bin 190 dolar ve 6 milyon 431 bin 320 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Tekirdağ'da demir ve demir dışı metaller sektöründe 42 milyon 673 bin 40 dolar tutarında ürün satışı yapılırken, Kırklareli'nden hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinden 6 milyon 289 bin 520 dolar, Edirne’den de 2 milyon 991 bin 420 dolar ihracat yapıldı.

Öne Çıkan İhracat Pazarları

Tekirdağ ve Kırklareli'den yapılan ihracatın büyük bir kısmı Almanya'ya yönelirken, Edirne'den en çok dış satış Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Ocak-temmuz 2023 dönemi itibarıyla Trakya bölgesinin toplam ihracat rakamı ise 1 milyar 285 milyon 233 bin 830 dolar olarak kaydedildi.