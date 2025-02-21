Trump, Apple CEO'su Tim Cook ile Yüzde Yüz Yatırım Görüşmesi

Trump ve Cook'un Tarihi Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile gerçekleştirdiği tarihi görüşmeyi gündeme getirdi. Trump, Cook ile yapılan görüşmenin ardından şirkete yapılacak olan yatırımın boyutunu duyurdu.

Yüz Milyarlarca Dolarlık Yatırım

Trump, Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, Cook'un "yüz milyarlarca dolar yatırım" yapma niyetinde olduğunu belirtti. Bu yüksek miktardaki yatırımın, ABD'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yatırımlar ve Ekonomi

Başkan Trump, daha fazla şirketin ABD'ye yatırım yapacağını öngördüğünü de vurguladı. Konuşmasında, "Çok sayıda çip üreticisi gelecek, çok sayıda otomobil üreticisi gelecek. Meksika'daki iki fabrikayı durdurdular. Onun yerine burada inşa edecekler çünkü tarifeleri ödemek istemiyorlar. Tarifeler harika." şeklinde ifadeler kullandı.