Trump Döneminde Türkiye-ABD Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Trump Döneminde Türkiye ile ABD Arasındaki Ticaret Artacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, Donald Trump'ın 20 Ocak tarihinde yeniden ABD Başkanlığı'na oturmasıyla birlikte Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin artacağına dair olumlu beklentilerini dile getirdi.

Yeni Dönem ve Beklentiler

Özyeğin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yeni dönemin ticaret ve yatırım görüşmelerinin canlanmasına olanak tanıyacağını belirtti. Mevcut Section 232 ve Section 301 düzenlemelerinin ticarete yönelik baskılar ve ek tarifelerle ön plana çıktığını ifade eden Özyeğin, bu politikaların iyileştirilmesinin Türkiye-ABD ticari ilişkileri için kritik olacağını vurguladı.

NATO ve Stratejik İlişkiler

Özyeğin, ABD'nin NATO bünyesindeki en kritik müttefiki olan Türkiye'nin stratejik bağlarının öneminin artacağına inandığını belirtti. Trump yönetiminin korumacı politikalarının bazı devletler üzerinde ek vergiler ve yaptırımlar oluşturabileceğinin altını çizen Özyeğin, bu durumun ABD'de ithalat fiyatlarını artırabileceğini söyledi. Ayrıca, Türk firmalarının ABD pazarında daha fazla değer yaratacağına inanıyor.

Türkiye’nin Ticaret Hacmi ve Fırsatlar

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin dış ticaretinde ABD, Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bu güçlü stratejik bağın ekonomik yansımalarının önemli olduğunu belirten Özyeğin, Türk firmalarının ABD pazarında yakalanacak yeni fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel Ticaretin Yeniden Şekillenmesi

Türkiye’nin, Afrika ve Orta Asya pazarlarında Çin ile rekabet ederken üstlendiği rolün küresel ölçekte güvenilir bir ortak olmasını sağladığını söyleyen TAİK Başkanı Özyeğin, 2025 yılına kadar ikili yatırımların artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Stratejik Sektörlerde İşbirliği Fırsatları

Özyeğin, enerji, teknoloji, sağlık, savunma sanayi ve lojistik gibi stratejik sektörlerdeki ortak projelerin Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirme potansiyeli taşıdığını belirtti. Ayrıca, otomotiv, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve tarım gibi sektörlerde daha fazla ihracat beklediklerini vurguladı.

Bu bağlamda, Türk özel sektörünün görünümünü yansıtan raporlarını güncelleyerek gelecekteki hedefleri değerlendireceklerini ifade eden Özyeğin, her iki ülke firmalarına sağlanan fırsatları artırmayı umuyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, açıklamalarda bulundu.