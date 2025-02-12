Trump'tan Faiz Oranlarına İlişkin Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Trump, bu değişikliğin yaklaşan tarifelerle yakından bağlantılı olduğunu vurguladı.

Faiz oranlarına dair görüşlerini, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşan Trump, "Faiz oranları düşürülmeli, bu da yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey" dedi.

Davos'ta Faiz İndirimi Çağrısı

Trump, ocak ayında video konferans ile katıldığı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda da faizlerin düşürülmesi gerektiğini dile getirmişti.

Hazine Bakanı'nın Yorumları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gerçekleştirdiği bir röportajda Trump yönetiminin, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin faiz indiriminin ötesinde, 10 yıllık tahvil faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını belirtti. Bessent, Trump'ın politikalarının bu düşüşü doğal olarak sağlayacağını düşündüğünü ekledi.