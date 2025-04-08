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Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Han ile Stratejik Görüşme Yaptı

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Han ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:49
Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Han ile Stratejik Görüşme Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Han Duck-soo ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Trump, bu görüşmenin ardından, ABD ile anlaşma yapmak isteyen birçok ülkeyle de müzakereler sürdürüldüğünü belirtti.

Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajında, Han ile gerçekleştirdiği görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini ifade etti. Ticaret fazlaları, gümrük tarifeleri, gemi inşası, ABD'nin sıvı doğal gaz (LNG) alımları ve Güney Kore’ye sağladıkları askeri koruma konularını detaylandırdı.

Görüşmede, Güney Kore'nin askeri harcamalara dair ödemelerinin, Trump’ın ilk başkanlık döneminde başladığını ancak eski Başkan Joe Biden döneminde bu anlaşmanın iptal edildiğini vurguladı.

Trump, ayrıca, Güney Kore'den üst düzey yetkililerin şu an ABD'ye yöneldiğini ve başka ülkelerle de ticaret ve gümrük vergileri haricinde bir anlaşma yapmak için müzakereler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Çin'in de bir anlaşma arayışında olduğunu belirten Trump, bu ülkenin nasıl bir yol izleyeceğini henüz bilmediğini ifade etti.

“Biz onların aramasını bekliyoruz. Bu olacak,” diyerek sözlerini tamamladı.

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