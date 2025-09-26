Trump'ın %100 İlaç Tarifesi: Alman İlaç Sektöründen 'Ağır Darbe' Uyarısı

Alman İlaç Firmaları Birliği (VFA), ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaçlara uygulanacağını duyurduğu yüzde 100 gümrük vergisi kararının Almanya merkezli ilaç şirketlerine ağır darbe vuracağını ve küresel tedarik zincirlerinde ciddi bozulmalara yol açacağını açıkladı.

VFA'dan sert tepki

Birlikten yapılan açıklamada, Trump tarafından duyurulan tarife kararına yönelik sert eleştiriler yer aldı. Açıklamada, kararın önceki transatlantik anlaşmaları ihlal edeceği ve ABD ile Avrupa Birliği arasında öngörülen %15'lik gümrük vergisi üst sınırı ile çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada yer alan ifadeye göre, 'Planlar duyurulduğu gibi 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konulursa, bu Almanya ve Avrupa'nın bir ilaç merkezi olarak ciddi bir aksama yaşamasına neden olacaktır. Küresel ilaç endüstrisi, istikrarlı koşullara ve açık dünya pazarlarına ihtiyaç duymaktadır.'

Han Steutel: 'Büyük ekonomik alanlar arasında bir piyon haline geliyoruz'

VFA Başkanı Han Steutel, açıklamasında ilave olarak yüzde 100 ithalat vergisinin uluslararası tedarik zincirleri üzerinde ciddi etkiler yaratacağını, ilaç üretim maliyetlerini yükselteceğini ve hem ABD hem Avrupa'da hasta bakımını tehlikeye atacağını savundu.

Steutel, 'Son açıklamalar, Avrupa ve ABD arasındaki mevcut ticaret anlaşmalarını sorgulatıyor. Avrupa ve Almanya için Avrupa'daki şirketler için umut vadeden hızlı ve sağlam çözümler bulmak artık önemli.' değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa tek pazarının önemine dikkat çeken Steutel, 'ABD'de aynı anda 300 milyon kişiye hizmet verilebiliyor. Avrupa'da ise her ne kadar 27 pazara dağılmış olsa da bu sayı 450 milyon. Tek pazar olarak potansiyelimizi kullanmıyoruz ve bu nedenle büyük ekonomik alanlar arasında bir piyon haline geliyoruz.' dedi.

İstihdam ve ihracat verileri

Alman ilaç endüstrisi yaklaşık 130 bin kişiye istihdam sağlıyor. Birlik ayrıca, sektör için ABD'nin en önemli ihracat pazarı olduğunu, geçen yıl Alman ilaç sektörünün ABD'ye 27 milyar avroluk mal ihracatı yaptığını hatırlattı.

Trump'ın açıklaması ve hedefleri

Trump, Truth Social hesabından perşembe akşamı yaptığı paylaşımda ilaçların da aralarında olduğu yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri duyurdu. Paylaşımda, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.

Trump yönetimi, kararın arka planında ilaç üretimini ABD'ye geri getirerek ulusal güvenliği güçlendirme, tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve istihdamla ekonomik büyümeyi teşvik etme hedeflerinin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca yönetim, özellikle küresel kriz dönemlerinde ilaçlarda diğer ülkelere bağımlılıktan kaynaklanan riskleri azaltmayı amaçlıyor.