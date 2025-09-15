Trump'ın İngiltere Ziyareti: 10 Milyar Dolarlık Anlaşmalar Bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta İngiltere'ye yapacağı ziyarette 10 milyar doları aşan ekonomik anlaşmaları açıklamayı planlıyor.

Ziyaretin amacı ve tarih

Üst düzey bir ABD yetkilisi, Trump'ın 16-18 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği ziyaretin, iki ülke arasındaki karşılıklı ekonomik ve dış politika çıkarlarını güçlendirme fırsatı sunduğunu belirtti.

Beklenen anlaşmalar

Yetkiliye göre, ekonomik işbirliği geleneği tarihi ticaret anlaşmasıyla devam edecek. Planlanan anlaşmalar, İngiltere ile yeni bir bilim ve teknoloji ortaklığını, nükleer enerji, araştırma, yatırım ve geliştirme alanlarındaki işbirliklerini, savunma teknolojisi işbirliğinde ilerlemeleri ve finans merkezleri arasındaki bağlantıların derinleştirilmesini kapsıyor. Anlaşmaların toplam değerinin 10 milyar doları aşması bekleniyor.

Program ve görüşmeler

Ziyaret kapsamında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın kır evi Chequers'ta, ABD'li teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı yapılması planlanıyor.

Başkan Trump'a eşi Melania Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Warren Stephens, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve diğer üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Trump'ın ziyaret boyunca İngiltere Kralı 3. Charles ve kraliyet ailesi üyeleri ile, ayrıca Başbakan Keir Starmer ile görüşmesi planlanıyor.