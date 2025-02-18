Trump'ın Politikaları Küresel Ekonomi Üzerinde Derin Etkiler Yaratıyor

Trump'ın Ekonomi Politikaları Küresel Görünümü Şekillendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ekonomik ve ticari politikalar, küresel makroekonomik görünümü köklü bir şekilde etkiliyor. Ekonomi uzmanları, bu gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde yarattığı zorlukları sıklıkla dile getiriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Trump'ın politikaları karşısında beklenen faiz indirimi adımlarının spekülasyonlarını artırırken, piyasalarda belirsizlikler de çoğalıyor.

Fed'in Faiz İndirimi Olasılıkları Artıyor

İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci, Trump dönemi ile birlikte artan politika belirsizliğinin, piyasaların faiz indirim fiyatlamalarını değiştirdiğini ifade etti. Şekerci, mevcut durumda yatırımcıların, bu yılın ilk yarısında ABD'de faizin sabit kalacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını ancak ilk indirimin yalnızca eylül ayında gerçekleşeceğini öngördü.

Tarife Gelişmeleri ve Küresel Ticaret

Trump, son günlerde imzaladığı bir karar ile, gümrük vergisi uygulayan ülkelere karşı yeni tarifelerin planlarını hızlandırdığını duyurdu. Bu durum, ticaret savaşlarının daha da derinleşebileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Washington'un Ekonomik Stratejileri

Şekerci, Trump’ın danışmanlarının, ABD'nin en yüksek ticaret açığını verdiği ülkelere yönelik tarife uygulamaları konusunda harekete geçtiklerini belirtti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı için müzakerelere odaklanıldığı ve Çin ile ilişkiler üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Şekerci, bu durumun uluslararası ticaretin dengelerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.

Enerji Fiyatları Üzerindeki Kontrol

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, Trump yönetiminin özellikle enerji fiyatlarını kontrol altında tutarak enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmeye çalıştığını belirtti. Hatipoğlu, ABD'nin Suudi Arabistan ile işbirliği yaparak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sattığını ve bu stratejinin hem enflasyonu hem de büyümeyi destekleyeceğini ifade etti.

Avrupa'nın Tepkisi Ne Olacak?

Hatipoğlu, Avrupa'nın ABD'ye karşı gümrük vergilerinde nasıl bir tepki verebileceği konusunda ise oldukça sınırlı bir güce sahip olduğunu belirtti. Avrupa'nın yaşadığı ekonomik zorluklar ve durgunluk, bu noktada ABD'nin pozitif bir avantaj elde etmesine yol açıyor.

Sonuç Olarak

Trump’ın politikaları, yalnızca ABD ekonomisini değil, tüm dünyayı etkileyen önemli gelişmelere yol açıyor. Önümüzdeki dönemde hem ABD’de hem de uluslararası alanda yaşanacak değişimlerin, investorlar açısından yakından takip edilmesi gereken bir süreç olduğuna işaret ediyor.