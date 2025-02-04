Trump, Kanada'ya Yönelik Gümrük Tarifelerini 30 Gün Durdurdu

Trump'tan Kanada'ya Gümrük Vergileri İçin Süre Tanıması

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, Kanada'ya yönelik olarak duyurulan gümrük vergilerinin 30 günlüğüne durdurulduğunu bildirdi. Bu karar, Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından geldi.

Güvenlik ve Tarife Gelişmeleri

Trump, Kanada'nın, ABD'nin güvenli bir kuzey sınırına sahip olmasını sağlama ve ülkeye fentanil gibi ölümcül uyuşturucuların akışını durdurma taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planını uygulamaya koyacağı ve sınır güvenliğini artırmak için yeni helikopterler ve teknoloji yatırımları yapacağı ifade edildi.

Trump, yaklaşık 10 bin personel ile sınırın korunmasında görev alacaklarını ve Trudeau'nun bir "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunduğunu aktardı. Ayrıca, kartellerin terörist olarak listeleneceği ve sınırda 7/24 gözetim sağlanacağı bilgileri de paylaşıldı.

Ekonomik Anlaşmalar ve İstihbarat Önlemleri

Trudeau'nun organize suç ve fentanil ile ilgili yeni istihbarat yönergesi imzaladığı ve bunu 200 milyon dolarlık bir destekle güçlendireceği belirtildi. Trump, "Başkan olarak tüm Amerikalıların güvenliğini sağlamak benim sorumluluğum ve ben de bunu yapıyorum," ifadesini kullandı.

Gümrük vergileri, Kanada ile nihai bir ekonomik anlaşmanın yapılması için belirlenen süre içerisinde durdurulacak. Trump, daha önce 1 Şubat tarihinde imzaladığı kararnamede Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşme sonrasında, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında buraya uygulanan vergiyi de 1 ay durdurduğunu duyurdu.