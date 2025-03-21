Trump, Karşılıklı Tarifelerde Esneklik Sinyali Verdi

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen tarifelerde esneklik olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:02
Trump, Karşılıklı Tarifelerde Esneklik Sinyali Verdi

Trump'tan Esneklik Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan karşılıklı tarifeler hakkında esneklik olabileceğini duyurdu. Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, bu konudaki görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Konuşmalar ve Beklentiler

Trump, Çinli yetkililerle yapılacak görüşmeler sırasında tarifelerin durdurulması veya geri çekilmesi olasılığı ile ilgili olarak, "Konuşabiliriz ama 2 Nisan, Amerika için 'kurtuluş günü' olacak." şeklinde konuştu.

Tarifelerin Geri Dönüşü

Başkan Trump, dünyadaki dost ve düşman ülkeler tarafından "kazıklandıklarını" öne sürerek, bu durumun üstesinden gelmek için tarifeler aracılığıyla bazı paraları geri alacaklarını ifade etti. Başkan, otomobil şirketlerine verilen bir aylık tarife muafiyeti konusuna da değinerek, "Herkes dedi ki, 'Oh, gümrük tarifeleri konusunda fikrini değiştirdi.' Ben fikrimi değiştirmedim. Bazı Amerikan şirketlerine yardım ettim. Ben değişmem ama esneklik kelimesi önemli bir kelimedir." dedi.

Adalet Vurgusu

Sonuç olarak, Trump, ABD'nin aldığı tarifelerin karşılığında eşit miktarda tarife uygulayacaklarını belirterek, bunun adil bir yaklaşım olacağını vurguladı.

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