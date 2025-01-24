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Trump, Kripto Para Piyasası İçin Çalışma Grubu Oluşturdu

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para birimlerini düzenlemek için bir çalışma grubu kurulmasına dair kararnameyi imzaladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 03:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 03:14
Trump, Kripto Para Piyasası İçin Çalışma Grubu Oluşturdu

Trump, Kripto Para İçin Önemli Adımı Attı

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para birimleri üzerindeki düzenlemeleri güçlendirmek adına tarihi bir kararnameyi imzaladı. Bu kararname kapsamında, 'Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu' oluşturulacağı duyuruldu.

Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, kripto para piyasalarını desteklemek için attığı bu adımın önemini vurguladı. Çalışma grubunun temel görevi, dijital varlıklara ilişkin federal bir düzenleyici çerçeve geliştirmek ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmek olacak.

Kuruluşlara Öneri Hakkı

Ayrıca, kararname ile birlikte ilgili kurumların, dijital varlık piyasalarını etkileyen mevcut düzenlemeler hakkında önerilerde bulunmaları için çalışma grubuna yönlendirmeler yapılması kararlaştırıldı. Bu durum, sektör paydaşları için yeni bir fırsatlar kapısı açacak.

CBDC Geliştirilmesi Yasaklandı

Kararnamede dikkat çeken bir diğer unsur ise, belirli kurumların Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) geliştirmelerini veya çıkarmalarını yasaklamasıdır. Bu, dijital varlıkların geleceği üzerine önemli etkiler yaratabilir.

Trump'ın Seçim Vizyonu

Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'yi 'gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü' yapma sözü vermişti. Yeni çalışma grubu ile birlikte bu hedefe yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

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