Trump, Otomobil, İlaç ve Çiplere %25 Tarife Sinyali Verdi

ABD Başkanı Trump, otomobil, ilaç ve çiplere %25 tarife uygulanabileceğini açıkladı ve dönüş haberleri beklediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 02:38
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 02:38
Trump, Otomobil, İlaç ve Çiplere %25 Tarife Sinyali Verdi

Trump'tan Tarife Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarifelerin %25 civarında olabileceğini duyurdu. Açıklama, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da başkanlık kararnameleri imzaladıktan sonra gerçekleşti.

Şirketlerden Geri Dönüş Beklentisi

Trump, birçok şirketin kendisiyle iletişime geçtiğini ve tarife, vergi ve teşvik politikaları nedeniyle ABD'ye geri dönme isteği duyduğunu aktardı. Ülkeye dönecek çip ve otomobil şirketlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulacağını belirtti.

Tarife Oranı ve İlerleyen Süreç

Otomobil tarifelerine ilişkin soru üzerine Trump, oranı muhtemelen 2 Nisan'da açıklayacağını, ancak %25 civarında olacağını ifade etti. Yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de %25 veya daha yüksek olabileceğini vurguladı.

Şirketlere Zaman Tanınacak

Trump, bu şirketlere ABD'ye dönüşleri için zaman vermek istediklerini söyleyerek, "Çünkü ABD'ye geldiklerinde ve burada tesisleri veya fabrikaları olduğunda, tarife yok. Bu yüzden onlara biraz şans vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

AB ile Tarife Sorunları

Trump, Avrupa Birliği'nin otomobil tarifelerini ABD'nin uyguladığı seviyeye kadar düşürdüğünü ifade ederek, önemli tasarruflar sağladıklarını belirtti.

Venezuela ile İlişkiler ve Musk'ın Rolü

Venezuela'nın Cheron ve diğer enerji şirketler aracılığıyla petrol ürünlerini ihraç etmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna dair "Belki de hayır, buna bakıyoruz." cevabını verdi. Ayrıca, Elon Musk hakkında gelen sorulara da yanıt vererek, "Ona bir çalışan diyebilirsiniz, ama o bir vatansever." dedi.

Sosyal Güvenlik Verileri Üzerine Düşünceler

Trump, Musk'ın ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanındaki raporuna atıfta bulunarak, sosyal güvenlik yardımı alanların yaşına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Milyonlarca kişinin 100 yaşında olduğunun iddialarına dikkat çekerek, "Çok yozlaşmış bir ülkemiz var, bunu söylemek üzücü ama şimdi bunu çözüyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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