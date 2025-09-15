Trump: Şirketler Üç Aylık Yerine Altı Aylık Finansal Rapor Sunmalı

Trump: Şirketler üç aylık yerine altı aylık raporlamaya geçmeli

Başkan Trump, önerisini Truth Social üzerinden paylaştı; uygulama SEC onayına bağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, şirketlerin artık üç aylık finansal sonuçlar yerine altı aylık bazda rapor sunmaya geçmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, konuyla ilgili açıklamasını merkezî sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptı. Paylaşımında, önerinin uygulanmasının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) onayına tabi olduğunu belirtti.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) onayına tabi olarak, şirketler artık üç aylık raporlama yapmak zorunda kalmayacak, bunun yerine altı ayda bir raporlama yapacak."

Trump, altı aylık raporlamanın maliyet tasarrufu sağlayacağını ve yöneticilerin "şirketlerini düzgün şekilde yönetmeye odaklanmalarını" kolaylaştıracağını savundu.

Ayrıca Trump, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı: "'Çin, şirket yönetimine 50 ila 100 yıllık bir bakış açısıyla yaklaşırken, biz şirketlerimizi üç aylık dönemler üzerinden yönetiyoruz.' Bu hiç iyi değil."