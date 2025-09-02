Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye Hızlandırılmış Tarifeler Talebi

Başkan Trump, erken karar gerektiğini savunuyor

ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerle ilgili olarak yarın Yüksek Mahkeme'ye başvurmayı düşündüklerini ve mahkemeden hızlandırılmış bir karar talep edeceklerini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın Yüksek Mahkeme'ye başvurmayı planladıklarını söyleyen Trump, bu konuda erken bir karar alınması gerektiğini vurguladı ve "Bugün borsa bu nedenle düşüşte, çünkü piyasa tarifeleri istiyor." dedi.

Tarifelerin kaldırılması halinde ciddi sorunlarla karşılaşılacağını öne süren Trump, yaklaşık 17 trilyon dolarlık yatırım elde ettiklerini ve bunun büyük bölümünün tarifeler sayesinde olduğunu kaydetti.

Trump, gümrük vergileri olmasaydı ABD'ye gelen yatırımları koruyamayacaklarını savunarak, "Yani gümrük vergilerini kaldırırsanız, üçüncü dünya ülkesi haline gelebiliriz. Bu yüzden hızlı bir karar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kararın aleyhlerine çıkması halinde ABD'nin yüz milyarlarca dolar gümrük vergisini geri ödemek zorunda kalabileceğine dikkat çeken Trump, bunun yasal olarak gerçekleşmesini hayal edemediğini belirtti.

Mahkemelerin karar süreci

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engellemişti. Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre'ye verildiği vurgulanmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu. Geçen hafta ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı buldu.

Mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, muhtemel temyizi göz önünde bulundurdu ve gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin verdi.