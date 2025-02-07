Trump, Ticaret Politikası Üzerine Önemli Açıklama Yapacak

Trump'tan Ticaret Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta birçok ülkeyi direkte etkileyecek olan karşılıklı ticaret ile ilgili önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Bu açıklama, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile yaptığı görüşme öncesinde basın mensuplarına iletildi.

Adil Ticaret vurgusu

Trump, söz konusu açıklamanın diğer ülkelerle eşit muamele sağlamak adına yapılacağını belirterek, "Böylece diğer ülkelerle eşit muamele göreceğiz," ifadelerini kullandı. Başkan, basın toplantısının detaylarının da oldukça basit bir şekilde sunulacağını ekledi.

Otomobil Tarifeleri Gündemde

Ayrıca Trump, otomobil tarifelerinin her zaman gündemlerinde olduğunu ifade ederek, "Bizim otomobil tedarik etmediğimiz ve diğer ülkelerin tedarik ettiği durumlar var. Bunu eşitlemeliyiz, dengelemeliyiz," şeklinde konuştu.