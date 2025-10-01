Trump ve Şi Görüşmesi: Soya Fasulyesi Öne Çıkıyor

Trump, Şi ile yapacağı görüşmede soya fasulyesinin başlıca gündem maddesi olacağını ve çiftçilere tarife gelirleriyle destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:42
Çiftçiler ve tarife gelirleri gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede soya fasulyesinin önemli bir gündem maddesi olacağını duyurdu.

Trump, konuya ilişkin açıklamayı Truth Social hesabından paylaştı.

Çin'in, "yalnızca müzakere amacıyla" ABD'den alım yapmaktan kaçınması nedeniyle ülkedeki soya fasulyesi çiftçilerinin zarar gördüğünü öne süren Trump, "Gümrük vergilerinden o kadar çok para kazandık ki, bunun küçük bir kısmıyla çiftçilerimize yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, çiftçileri asla yalnız bırakmayacağını vurgulayarak, eski Başkan Joe Biden döneminde Çin'in soya fasulyesi de dahil ABD'den milyarlarca dolarlık tarım ürününü almayı taahhüt ettiği anlaşmanın uygulanmadığını belirtti.

Her şeyin yoluna gireceğini ve çiftçilerin birer vatansever olduğunu kaydeden Trump, "Dört hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim ve soya fasulyesi görüşmenin başlıca konularından biri olacak." dedi.

