Trump Vergileri Öncesi ABD'nin Otomotiv Pazarındaki Dalgalanmalar

Otomotiv İhracatında Son Durum

ABD'ye yapılan otomotiv ihracatında yıllar içindeki dalgalanmalar dikkat çekerken, son 6 yılda ortalama 1,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Türkiye, ABD pazarında önemli bir oyuncu olma özelliğini sürdürmekte.

Trump Yönetiminin Tartışmalı Vergi Politikasına Dikkat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, ABD yönetiminin oto ithalatına %25 gümrük vergisi getirerek Türk otomotiv endüstrisine etkilerinin olacağını belirtiyor. Çelik, Türkiye'nin stratejik konumunun ve esnek üretim kabiliyetinin bu zorlukları avantaja çevirme potansiyeli sunduğunu ifade etti.

ABD'nin Otomotiv Pazarındaki Yeri

ABD, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli bir pazar olup, 37,2 milyar dolarlık dış satım hacmiyle sektörel anlamda rekor kırdı. Ancak, bu yılın başındaki veriler, ABD'nin 9'unculuktan 10'unculuğa gerilediğini gösteriyor.

2024 yılına dair beklentiler ise 1,2 milyar dolar olarak öngörülüyor. Bu rakam, 2020'de 951 milyon dolar, 2021'de 1,2 milyar dolar, 2022'de ise 1,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Gümrük Vergileri ve Olası Etkileri

Baran Çelik, Trump'ın yönetiminin korumacı politikalarının sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, Batılı müttefikleri ve komşu ülkeleri de etkilediğine dikkat çekiyor. ABD'de 391 milyar dolarlık otomotiv ithalatı gerçekleştirilmişti. İleriye dönük, gümrük vergilerinin her durumda maliyet artırıcı bir etki yaratacağının altını çizmekte.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Türkiye'nin otomotiv sektörü, önemli bir üretim ve ihracat merkezi olma özelliğini koruyor. Çelik, ülkemizin dış politika ve ekonomik ilişkilerde dengeyi gözeten bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Gelecek dönemde Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Amerika ile güçlü ticaret ilişkilerini sürdürmesi, stratejik önemini artırmaya devam edecek.

Sonuç

Gümrük vergileri ve ticaret savaşlarındaki belirsizlikler, Türk otomotiv sektörünün geleceğini etkileyebilirken, Türkiye'nin esnek üretim kabiliyeti ve stratejik konumu, bu süreci avantaja çevirme potansiyeli taşımaktadır.