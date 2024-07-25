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TSKB'nin Yeni "Nitekim" Raporu Yayımlandı

TSKB, doğa pozitif ekonomiye geçişi ele alan yeni "Nitekim" raporunu kamuoyuna sundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:38
TSKB'nin Yeni "Nitekim" Raporu Yayımlandı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın Yeni Raporu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar ekibi, merakla beklenen Nitekim raporunun yeni sayısını yayınladı. Bu sayının başlığı "Yükte Hafif Pahada Ağır 'Doğa Pozitif' Çerçeveye Ekonomik Bakış" olarak belirlendi.

Ekosistem Hizmetleri ve Ekonomik Faaliyetler

Bankadan yapılan duyuruya göre, yeni rapor; su, hava ve toprak kalitesi gibi ekosistem hizmetlerinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini derinlemesine inceliyor. Özellikle, mevcut ve potansiyel risklerin yönetiminde doğa pozitif bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Dünya Bankası'nın Verileri

Dünya Bankası'nın saptamalarına yer verilen raporda, ekosistemlerde yaşanabilecek bir çöküşün 2030 itibarıyla küresel üretimin %2,3’üne mal olabileceği vurgulanıyor. Bu durumun ekonomik maliyetinin ise 2,7 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Doğal Sermaye ve Ekonomik Etkileri

"Ulusların Değişen Serveti" adlı raporda, 1995-2018 döneminde 146 ülkede kişi başına düşen yenilenebilir doğal sermayenin azaldığına dikkat çekiliyor. Özellikle düşük gelirli ülkelerde, bu değer %25 oranında düşüş göstermiştir.

Türkiye'nin Durumu

Rapor, Türkiye’de 1995-2018 arasında kişi başına üretilmiş sermayenin %142 oranında arttığını, ancak kişi başına yenilenebilir doğal sermayenin %20,1 azaldığını ortaya koyuyor.

Doğa Dostu Yatırımlar

PwC’nin verilerine göre, küresel ekonominin yaklaşık 58 trilyon dolar olduğu ve bu miktarın %55’inin doğaya bağımlı ekonomik faaliyetlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca büyük borsalarda kayıtlı şirketlerin piyasa değerinin yarısından fazlasının ekosistem sağlığına bağlı olduğu ifade ediliyor.

Yatırımların Artışı

2020 yılında biyoçeşitliliği koruma temelli tahvillerin ihraçlardaki payı %5 iken, bu oranın 2023’te %16’ya yükseldiği bildirilmektedir. Ayrıca, her yıl doğayı olumsuz etkileyen faaliyetlere yaklaşık 7 trilyon dolar, doğa dostu çözümlere ise yalnızca 200 milyar dolar ayrıldığını olgularla ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, doğal sermayenin azalması ve doğa dostu yatırımların önemi giderek artmaktadır. Bu doğrultuda, TSKB'nin yeni raporu, topluma ve karar vericilere ışık tutacak önemli veriler sunmaktadır.

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