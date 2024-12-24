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TSKB ve IFC Arasında 100 Milyon Dolar Kredi Anlaşması

TSKB, IFC ile 100 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması imzalayarak kadın istihdamı ve sürdürülebilir yatırımları destekleyecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:39
TSKB ve IFC Arasında 100 Milyon Dolar Kredi Anlaşması

TSKB, Uluslararası Finans Kurumu ile 100 Milyon Dolar Krediyi Kapıdan Sektöre Taşıyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 100 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, iklim adaptasyonu, kadın istihdamı ve afet dayanıklılığı gibi alanlarda geliştirilen yatırımları desteklemeye yönelik tasarlandı.

Özel Sektör ve Kadın İstihdamına Destek

Banka, depremden etkilenen bölgeler de göz önünde bulundurularak, özel sektörün Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen uygulamalarına destek olmayı amaçlıyor. 100 milyon dolarlık yeni kaynak, 2022 yılında imzalanan kadın istihdamı temalı kredi anlaşmasının devamı niteliğinde.

Yeni anlaşma kapsamında, belirli bir kadın çalışan sayısına sahip olan, yönetim kurulunda veya üst yönetiminde kadın yöneticiler bulunan, geçerli bir toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikasına sahip işletmeler faydalanabilecek.

Murat Bilgiç: "Kadınların Ekonomik Katılımı Kritik"

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, sürdürülebilir kalkınmada anlamlı bir etki yaratmanın yalnızca kadınların ekonomiye katılımını teşvik etmekle mümkün olabileceğini belirtti. Bilgiç, bugüne dek doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliği temasında yaklaşık 500 milyon dolar kaynak temin ettiklerini açıkladı.

Bilgiç, kadınların iş gücüne katılımının bireysel refahı artırmanın yanı sıra ailelerin eğitim ve sağlık göstergelerini de iyileştirdiğini vurgulayarak, “Kadınların geleneksel toplumsal rollerinin ötesinde, ekonomiye sağladıkları verimlilik etkisini yükseltebilecek yetkinliklerinin artırılması önemlidir.” dedi.

IFC'den Kadınlara Destek Mesajı

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, kadınların Türkiye'de ekonomik büyümeye önemli katkıda bulunabilecek bir yetenek havuzunu temsil ettiğini açıkladı. Schloemer, “TSKB ile olan ortaklığımız, kadınların iş dünyasında başarılı olmalarına yardımcı olmanın ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmenin sadece doğru bir şey değil, aynı zamanda akıllıca bir şey olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

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