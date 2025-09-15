TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alıyor — Başvurular 6 Ekim'e Kadar

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 318 aday araştırmacı alacak; başvurular kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 6 Ekim'e kadar.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:32
TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alıyor — Başvurular 6 Ekim'e Kadar

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 318 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek. Kurumun ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi bölümlerden alım yapılacak?

Kurum bünyesine, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren, aralarına bilgisayar, bilişim, bilgisayar ve yazılım, elektrik-elektronik, haberleşme, kontrol ve otomasyon, yapay zeka, veri, adli bilişim, endüstri ve sistem mühendisliği, metalürji ve malzeme, kimya, matematik mühendisliği gibi bölümlerin yer aldığı alanlardan, 3 veya 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasından 318 proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Görev yapacak birimler

Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görev yapacak.

Başvuru koşulları ve süre

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgilere Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek. Başvurular, kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 6 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.

