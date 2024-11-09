TÜBİTAK Ara Tatilde Öğrencileri Bilimle Buluşturuyor

TÜBİTAK, ara tatilde öğrencileri bilimin büyülü dünyasıyla buluşturuyor. 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle, Konya'dan Aksaray'a, Erzurum'dan Uşak'a kadar Türkiye genelinde 35 bilim merkezi, çocuklar ve gençlerle dolacak.

Bilim merkezlerinde, atölyeler, deneyler ve çeşitli aktiviteler aracılığıyla öğrenciler, bilimle tanışma fırsatı bulacak. TÜBİTAK'ın resmi sitesinde açıklanan bilgilere göre, bu etkinlikler her yaş grubuna hitap ederek eğlenceli ve öğretici bir tatil imkanı sunuyor.

Ara Tatilde Bilimle Tanışma Fırsatı

Çocukların bilimin büyülü dünyasıyla tanışmalarını sağlamak adına farklı illerde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Konya Bilim Merkezi’nde, Dijital Yaşam Haftası kapsamında bilgisayarsız kodlama, algoritma geliştirme ve yapay zeka gibi alanlara katılımcılar ilgi gösteriyor. Ayrıca, el becerilerini geliştirecekleri atölye çalışmaları sunulmakta.

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi ise atölye ve sergi alanı etkinlikleriyle bilim meraklılarını ağırlayacak. Altı farklı bilim temasıyla düzenlenecek etkinlikler, her gün 08.30-17.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Dede-Torun Etkinlikleri ve Robotik Atölyeler

Aksaray Bilim Merkezi'nde Uzay ve Havacılık ile Otomotiv sergileri sürekli açık olacak. Bilim gösterileri, her gün 14.30'da yapılacak ve özel bir Gökyüzü Gözlem Etkinliği 16 Kasım'da gerçekleşecek.

Bununla birlikte, Bilim Sincan tarafından düzenlenecek olan "Dede-Torun Bilim Etkinliği" ile ailelerin bilimle olan bağlarını güçlendirmek hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, Bilim Erzurum, çeşitli yaş gruplarına hitap eden atölyeler düzenleyecek. "Robotumu Kodluyorum" atölyesi, çocukların kendi robotlarını tasarlayıp kodlama yapmalarına olanak tanıyacak.

Verimli Bir Ara Tatil Geçirin

Bilim merkezlerinde düzenlenen etkinlikler arasında robotik atölyeler, dijital beceri kazanımı, doğa bilimleri, girişimcilik gibi konular yer almakta. Aileler de çocuklarıyla birlikte bu etkinliklere katılarak bilimin heyecan dolu dünyasını deneyimleyebilirler.

Bilim merkezlerine ait etkinlik programları ve detaylar için ilgili bilim merkezlerinin web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi alınabilir. Daha fazla bilgi için: bilimmerkezleri.tubitak.gov.tr.