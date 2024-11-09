DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,38 0,09%

TÜBİTAK Ara Tatilde Öğrencileri Bilimle Buluşturuyor

TÜBİTAK, Türkiye genelindeki 35 bilim merkezinde öğrenciler için etkileyici etkinlikler düzenliyor. Bilim dolu bir tatil için hazır mısınız?

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:50
TÜBİTAK Ara Tatilde Öğrencileri Bilimle Buluşturuyor

TÜBİTAK, ara tatilde öğrencileri bilimin büyülü dünyasıyla buluşturuyor. 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle, Konya'dan Aksaray'a, Erzurum'dan Uşak'a kadar Türkiye genelinde 35 bilim merkezi, çocuklar ve gençlerle dolacak.

Bilim merkezlerinde, atölyeler, deneyler ve çeşitli aktiviteler aracılığıyla öğrenciler, bilimle tanışma fırsatı bulacak. TÜBİTAK'ın resmi sitesinde açıklanan bilgilere göre, bu etkinlikler her yaş grubuna hitap ederek eğlenceli ve öğretici bir tatil imkanı sunuyor.

Ara Tatilde Bilimle Tanışma Fırsatı

Çocukların bilimin büyülü dünyasıyla tanışmalarını sağlamak adına farklı illerde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Konya Bilim Merkezi’nde, Dijital Yaşam Haftası kapsamında bilgisayarsız kodlama, algoritma geliştirme ve yapay zeka gibi alanlara katılımcılar ilgi gösteriyor. Ayrıca, el becerilerini geliştirecekleri atölye çalışmaları sunulmakta.

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi ise atölye ve sergi alanı etkinlikleriyle bilim meraklılarını ağırlayacak. Altı farklı bilim temasıyla düzenlenecek etkinlikler, her gün 08.30-17.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Dede-Torun Etkinlikleri ve Robotik Atölyeler

Aksaray Bilim Merkezi'nde Uzay ve Havacılık ile Otomotiv sergileri sürekli açık olacak. Bilim gösterileri, her gün 14.30'da yapılacak ve özel bir Gökyüzü Gözlem Etkinliği 16 Kasım'da gerçekleşecek.

Bununla birlikte, Bilim Sincan tarafından düzenlenecek olan "Dede-Torun Bilim Etkinliği" ile ailelerin bilimle olan bağlarını güçlendirmek hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, Bilim Erzurum, çeşitli yaş gruplarına hitap eden atölyeler düzenleyecek. "Robotumu Kodluyorum" atölyesi, çocukların kendi robotlarını tasarlayıp kodlama yapmalarına olanak tanıyacak.

Verimli Bir Ara Tatil Geçirin

Bilim merkezlerinde düzenlenen etkinlikler arasında robotik atölyeler, dijital beceri kazanımı, doğa bilimleri, girişimcilik gibi konular yer almakta. Aileler de çocuklarıyla birlikte bu etkinliklere katılarak bilimin heyecan dolu dünyasını deneyimleyebilirler.

Bilim merkezlerine ait etkinlik programları ve detaylar için ilgili bilim merkezlerinin web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi alınabilir. Daha fazla bilgi için: bilimmerkezleri.tubitak.gov.tr.

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Üretilen 1500 Çeşit Çikolata 61 Ülkeye İhraç Ediliyor
2
TÜBİTAK Ara Tatilde Öğrencileri Bilimle Buluşturuyor
3
Eşten dosttan borç istemeye son! 1 Temmuz'dan itibaren nakit derdi bitiyor
4
Kalıcı Yaz Saati Uygulaması ile 20 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı
5
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Fon Büyüklüğü 1,15 Trilyon Liraya Ulaştı
6
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
7
EPDK'dan Yeni Kararlar: Petrol ve Elektrik Piyasasında Önemli Düzenlemeler

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak