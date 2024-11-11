TÜBİTAK BiGG 2024 2. Çağrı Sonuçları Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BiGG 2024 2. çağrı sonuçlarını duyurarak, toplamda 1768 iş fikri başvurusu alındığını açıkladı.

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK BİGG Fonu ile şirketlerini kuran girişimcilerimiz, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin Türk lirası yatırım alarak yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, genç girişimcilerin hayallerine ulaşmalarına katkıda bulunmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Kacır, "TÜBİTAK BiGG programıyla yenilikçi girişimci adaylarımızı destekleyerek ülkemizin yarınlarına yatırım yapıyoruz. Bu yıl 2. çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü alan 134 girişimcimiz başarılarını tescillemiş oldu." diye ekledi.

Detaylı bilgilere ve çağrıya ilişkin daha fazla bilgi için TÜBİTAK'ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.