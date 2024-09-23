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TÜBİTAK'tan 393 Yeni Personel Alımı!

TÜBİTAK, 393 kısmi süreli personel almak için başvuruları kabul ediyor. Son tarih 14 Ekim!

Yayın Tarihi: 23.09.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 08:56
TÜBİTAK'tan 393 Yeni Personel Alımı!

TÜBİTAK 393 Personel İstihdam Edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yeni bir personel alım ilanı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, bu kapsamda toplam 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecektir.

Görev Yerleri ve Kuruluşlar

Yeni personel alımı, TÜBİTAK'ın çeşitli merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Görevlendirmeler, aşağıdaki kurumlarda yapılacaktır:

  • TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
  • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
  • TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)
  • TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
  • TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE)
  • TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Başvurular, tübitak.gov.tr adresinde ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden kariyer.tubitak.gov.tr adresinde duyurulacak koşul ve detaylar ışığında gerçekleştirilecektir. Başvurular için son tarih 14 Ekim olarak belirlenmiştir.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adayların, belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları önemle tavsiye edilmektedir.

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