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TÜBİTAK'tan Popüler Bilim Dergileri İçin İhale Duyurusu

TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin dağıtım ve satış ihalesini 16 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:29
TÜBİTAK'tan Popüler Bilim Dergileri İçin İhale Duyurusu

TÜBİTAK, Popüler Bilim Dergileri İçin Dağıtım İhalesi Açıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), popüler bilim dergilerinin bayiler aracılığıyla okuyucularla buluşmasını sağlamak amacıyla yeni bir ihale düzenliyor. Söz konusu ihale, 16 Aralık tarihinde saat 10.30’da TÜBİTAK Satınalma Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Dergi Dağıtımı İçin Ayrıntılar

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ihale Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin gelecek yıl 12 aylık dağıtım ve satışını kapsıyor. İhalede kullanılacak açık artırma ve eksiltme yöntemi ile başvuruda bulunmak isteyenlere, aylık olarak 19 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik ve 60 bin Bilim Çocuk dergisi verilecektir.

Şartlar ve Başvuru Süreci

İhale, yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Gerekli şartları sağlayan istekliler, tekliflerini ihale tarihi ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, Kavaklıdere Çankaya/Ankara adresine elden teslim edebilir veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo aracılığıyla gönderebilir. İhaleye katılmak için gereken geçici teminat talep edilmeyecek, bu sayede firmanın ihaleye katılması daha da kolaylaştırılmış olacaktır.

Bu ihaleyle birlikte TÜBİTAK, bilim dergilerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve bilimsel bilincin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

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