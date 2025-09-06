TÜBİTAK-Ufuk Avrupa 2025 Çağrısı: Kuantum, Yapay Zeka ve Uzayda İşbirliği

TÜBİTAK-Ufuk Avrupa Ülkeleri 'Hassas Teknolojiler 2025' Çağrısı Açıldı

ZEYNEP DUYAR - AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Türkiye ile Ufuk Avrupa ülkeleri arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirmek amacıyla "TÜBİTAK-Ufuk Avrupa Ülkeleri Hassas Teknolojiler 2025 Çağrısı" ilan edildi. Çağrı, kuantum teknolojilerinden yapay zekâ uygulamalarına, uzay çözümlerinden yüksek performanslı hesaplamalara kadar geniş bir yelpazede ortak AR-GE projelerini hedefliyor.

Çağrının Amaçları ve Beklentiler

Çağrı kapsamında elde edilecek teknolojik bilgi ve deneyimin araştırma kuruluşlarının yanı sıra endüstriyel işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerinde hızlandırıcı ve yol gösterici bir rol oynaması; stratejik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kuantum Teknolojileri: Yazılım ve Çip Tasarımları

Başvurularda kuantum hesaplama-tekno¬lojiden bağımsız yazılım projeleri için kuantum hesaplama simülasyon araçları, hata düzeltme kodları ve kuantum makine öğrenimi algoritmaları tasarlanabilecek. Bu yazılımlar özellikle finans, malzeme bilimi ve ilaç keşfi gibi sektörlerdeki karmaşık optimizasyon problemlerine odaklanacak.

Kuantum çipleri projeleri ise çip tasarımı, donanım bileşenlerinin geliştirilmesi ve sistem entegrasyonu konularını kapsayacak.

Yapay Zekâ: Sağlıktan Sanal Dünyalara

Yapay zekâ alanında genel amaçlı algoritmaların temel AR-GE'sine odaklanılacak; üretken yapay zekânın robotik ve endüstriyel otomasyona uygulanması desteklenecek. Havacılık, ilaç ve tıp sektörleri için generatif tasarım ve kişiselleştirilmiş tedavi planları gibi uygulamalar geliştirilebilecek.

Sanal dünyalar için yapay zekâ projeleri, video oyunları, VR ve AR ortamlarında yapay zekâ destekli içerik üretimi hedefleyecek. Ayrıca sanayi ve kamu sektöründe üretken yapay zekânın benimsenmesini kolaylaştırmaya yönelik AR-GE çalışmaları da çağrı kapsamında yer alıyor.

Uzay Çalışmaları ve Dijital Çözümler

Uzay başlıkları, iletişim ve ağ teknolojileri, yüksek başarımlı hesaplama ve yarı iletkenleri kapsayacak. Yeni süper bilgisayar mimarilerinin tasarımı, iklim modellemesi ve bilimsel kod performanslarının artırılması gibi alanlarda çalışmalar yapılabilecek.

Proje konuları arasında otonom dijital çözümler, tasarım ve simülasyon araçları, yeryüzü gözlemi ve uydular için haberleşme kolaylaştırıcıları da bulunuyor. Roket rehberlik ve kontrol sistemleri, dijital ikiz teknolojileri ve uzay görevleri için tahmin algoritmaları geliştirilmesi desteklenecek.

Ayrıca uydu görüntülerinin otomatik işlenmesi, uydular arası haberleşme protokollerinin iyileştirilmesi ve yer istasyonlarına veri aktarım hızının artırılmasına yönelik dijital çözümler tasarlanabilecek. Çağrı kapsamındaki konular, 5G ve 6G uyumlu uçtan uca SatCom yetenekleri, dijital yer altyapıları ve operasyonel dayanıklılık iyileştirmelerini de içeriyor.

Başvuru Kriterleri ve Kimler Katılabilir?

Sunulacak proje önerilerinin belirtilen Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS) dikkate alınarak hazırlanması teşvik ediliyor; farklı THS düzeylerinden başvurular kabul edilecek. Çağrı kapsamında desteklenecek kuruluşlar arasında Yükseköğretim Kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri yer alıyor.

Her bir proje önerisinde Türkiye ve Ufuk Avrupa ülkelerinden en az birer kurum/kuruluş proje ortağı olmalıdır. Taahhüt mektubu taslağına ufukavrupa.org.tr/tr/loc adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme Süreci

Çağrı için başvuru onayı son tarihi 10 Kasım, elektronik imza için son tarih 17 Kasım olarak belirlendi. Panel değerlendirmesi Kasım 2025 - Şubat 2026 döneminde yapılacak; projelerin başlangıcı ise Mart 2026 planlanıyor.

Başvurular, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılacak ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi gerekecek.

Proje Süresi, Bütçe ve Destek Oranları

Proje süresi en fazla 24 ay olabilecek. Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı (kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç) proje başına 200.000 avroyı, yürütücü kuruluş bazında ise yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 avro, özel kuruluşlar için 200.000 avroyu aşamayacak.

Destek oranları şöyle belirlendi: yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 desteklenecek; büyük ölçekli özel kuruluşlara %60, KOBİ'lere ise %75 destek sağlanacak.

Burs miktarları, lisans seviyesinden doktora araştırmacısına kadar unvana ve ücret durumuna bağlı olarak 5.250 TL ile 36.500 TL arasında değişecek.

İlgilenen kuruluşlar ve araştırmacılar, proje fikirlerini TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden zamanında yükleyerek bu uluslararası işbirliği fırsatından yararlanabilirler.