TÜFE Ocak Ayında Eğitimde Yüzde 99,93 Artış Gösterdi

TÜketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandığında, ocak ayında ana harcama grupları arasında en yüksek artışın yüzde 99,93 ile eğitim grubunda olduğu görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) raporlarına göre, ocak ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,12 oranında artış kaydetti.

Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 56,35 olarak belirlendi. Ocaktaki verilerde dikkat çeken bir diğer husus ise giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5,17 azalış yaşanmasıdır. Sağlık grubunda ise % 23,57 ile en yüksek artış gerçekleşti.

Yıllık Değişimlerde Dikkat Çeken Gruplar

Ocak ayında yıllık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 23,14 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yine eğitim grubunda, bu da yüzde 99,93 olarak tespit edildi.

TÜFE endeksine dahil 143 temel başlıktan 134 temel başlığın endeksinde değişim gözlemlenmedi. Diğer yandan 126 temel başlığın endeksinde ise artış yaşandı.

Aylık ve Yıllık Değişimler

TÜFE genelinde ocak ayının aylık ve yıllık değişimleri şu şekilde ortaya çıktı:

TÜFE: Aylık: %5,03, Yıllık: %42,12

Aylık: %5,03, Yıllık: %42,12 Gıda ve alkolsüz içecekler: Aylık: %3,86, Yıllık: %41,76

Aylık: %3,86, Yıllık: %41,76 Giyim ve ayakkabı: Aylık: -%5,17, Yıllık: %27,53

Aylık: -%5,17, Yıllık: %27,53 Konut: Aylık: %7,34, Yıllık: %68,90

Aylık: %7,34, Yıllık: %68,90 Sağlık: Aylık: %23,57, Yıllık: %55,02

Aylık: %23,57, Yıllık: %55,02 Ulaştırma: Aylık: %4,20, Yıllık: %23,14

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,47, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 artış gösterdi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerinde ise ocak ayında en az yükseliş, yüzde 4,15 ile 'Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE' göstergesinde kaydedildi. Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 42,65 ile 'Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE' göstergesinde gerçekleşti.