DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,88 0,96%
ALTIN
3.235,74 -0,32%
BITCOIN
3.440.628,5 2,26%

TÜFE Ocak Ayında Eğitimde Yüzde 99,93 Artış Gösterdi

TÜFE verilerine göre ocakta eğitim harcama grubunda yıllık artış yüzde 99,93 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:44
TÜFE Ocak Ayında Eğitimde Yüzde 99,93 Artış Gösterdi

TÜketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandığında, ocak ayında ana harcama grupları arasında en yüksek artışın yüzde 99,93 ile eğitim grubunda olduğu görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) raporlarına göre, ocak ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,12 oranında artış kaydetti.

Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 56,35 olarak belirlendi. Ocaktaki verilerde dikkat çeken bir diğer husus ise giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5,17 azalış yaşanmasıdır. Sağlık grubunda ise % 23,57 ile en yüksek artış gerçekleşti.

Yıllık Değişimlerde Dikkat Çeken Gruplar

Ocak ayında yıllık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 23,14 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yine eğitim grubunda, bu da yüzde 99,93 olarak tespit edildi.

TÜFE endeksine dahil 143 temel başlıktan 134 temel başlığın endeksinde değişim gözlemlenmedi. Diğer yandan 126 temel başlığın endeksinde ise artış yaşandı.

Aylık ve Yıllık Değişimler

TÜFE genelinde ocak ayının aylık ve yıllık değişimleri şu şekilde ortaya çıktı:

  • TÜFE: Aylık: %5,03, Yıllık: %42,12
  • Gıda ve alkolsüz içecekler: Aylık: %3,86, Yıllık: %41,76
  • Giyim ve ayakkabı: Aylık: -%5,17, Yıllık: %27,53
  • Konut: Aylık: %7,34, Yıllık: %68,90
  • Sağlık: Aylık: %23,57, Yıllık: %55,02
  • Ulaştırma: Aylık: %4,20, Yıllık: %23,14

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,47, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 artış gösterdi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerinde ise ocak ayında en az yükseliş, yüzde 4,15 ile 'Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE' göstergesinde kaydedildi. Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 42,65 ile 'Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE' göstergesinde gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK Enflasyon Sepetini Güncelledi: Yeni Ürünler ve Değişken Ağırlıklar
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi
3
MÜSİAD'dan Sağlık Sektörü İçin 2025 Raporu Yayınlandı
4
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Hakim
5
Türkiye Limanlarında 2023'te 531,7 Milyon Ton Yük Elleçlendi
6
Yeni Küreselleşme Dönemi: Ticaret Politikaları ve Teknolojik Rekabetin Etkisi
7
Trump'tan Kanada ve Meksika'ya Yüzde 25 Gümrük Vergisi Planı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor