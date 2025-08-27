TÜİK: 2024'te Faal Girişimlerin %44,4'ü Hizmet Sektöründe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre, faal girişimlerin en büyük bölümü hizmet sektöründe yoğunlaştı.

TÜİK revizyonu ve yayımlama takvimi

TÜİK, Avrupa'da iş istatistiklerine ilişkin yönetmelikte yapılan düzenleme doğrultusunda bültene ilişkin verileri 2009-2023 yılları için revize ederken, tüm yıllara ait kesin sonuçları Aralık ayında yayımlayacağını duyurdu.

Sektör dağılımı ve istihdam

Geçici sonuçlara göre 2024'te faal girişimlerin %44,4'ü hizmet sektöründe, %35,1'i ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın %39,2%27,2 olarak hesaplandı.

Ciro, üretim değeri ve diğer ana büyüklükler

2024'te ekonomik büyüklükler şu şekilde kaydedildi: ciro 91 trilyon 653 milyar lira, üretim değeri 53 trilyon 157 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 15 trilyon 749 milyar lira ve mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 79 trilyon 836 milyar lira. İstihdam ise 19 milyon 789 bin 7 kişi olarak bildirildi. Aktif girişim sayısı 3 milyon 942 bin 781 olarak gerçekleşti.

Üretim değeri sektörlere göre

Üretim değeri bakımından en yüksek pay imalatta oldu: İmalatta 21 trilyon 927 milyar lira, ticarette 6 trilyon 764 milyar lira, inşaatta 5 trilyon 905 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 4 trilyon 995 milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 3 trilyon 263 milyar lira olarak gerçekleşti.

Büyüklük gruplarının ciro ve istihdama katkısı

Ciro payının %35,1'ini 250 ve üzeri büyüklük grubu oluştururken, %24,7'sini 1-9, %19,9'unu 10-49 ve %20,3'ünü 50-249 büyüklük grupları aldı. İstihdamda ise %36'sını 1-9 büyüklük grubu, %27,8'ini 250 ve üzeri, %19,3'ünü 10-49 ve %16,9'unu 50-249 büyüklük grupları teşkil etti.

İmalat sanayisinde teknoloji düzeyi

İmalat sanayisindeki girişimlerin %54,7'si düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu faaliyetlerdeki girişimler istihdamın %48,5'ini, cironun ise %35,9'unu oluşturdu.