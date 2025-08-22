DOLAR
TÜİK: 2025 2. Çeyrek İş Gücü Girdi Endeksleri — İstihdam yüzde 1,9, Brüt Ücret yüzde 44,3

TÜİK verilerine göre 2025 ikinci çeyrekte istihdam yüzde 1,9 artarken brüt ücret-maaş endeksi yüzde 44,3 yükseldi; çalışılan saatlerde sektörel farklılıklar görüldü.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:31
TÜİK: 2025 2. Çeyrek İş Gücü Girdi Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında öne çıkan veriler, istihdam, çalışılan saat ve ücret dinamiklerinde sektörel farklılıklar olduğunu gösteriyor.

Genel Sonuç

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,9 artış kaydetti. Alt sektör verileri değişen yönelimleri ortaya koyuyor.

İstihdam Endeksi

Yıllık: Toplam istihdam endeksi yüzde 1,9 yükseldi. Alt sektörlerde endeks sanayide yüzde 2,2 azaldı, inşaatta yüzde 6,7 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,2 arttı.

Çeyreklik: İstihdam endeksi çeyreklik bazda yüzde 0,6 yükseldi. Alt sektörler bazında sanayi yüzde 0,7 geriledi, inşaat yüzde 2,6 arttı, ticaret-hizmet yüzde 0,9 arttı.

Çalışılan Saat Endeksi

Yıllık: Toplam çalışılan saat endeksi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Sektörel dağılımda sanayi yüzde 3,7 düştü, inşaat yüzde 4,4 arttı, ticaret-hizmet yüzde 2,3 arttı.

Çeyreklik: Çeyreklik bazda çalışılan saat endeksi yüzde 2,7 azaldı; alt sektörlerde sanayi yüzde 4,3, inşaat yüzde 2,5 ve ticaret-hizmet yüzde 1,8 gerileme görüldü.

Brüt Ücret-Maaş ve Saatlik İş Gücü Maliyeti

Brüt ücret-maaş endeksi, 2025 ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 44,3 artış gösterdi. Alt sektörlere göre değişimler: sanayi yüzde 38,3, inşaat yüzde 47,7, ticaret-hizmet yüzde 47,8 yükseldi.

Çeyreklik bazda brüt ücret-maaş endeksi yüzde 10,8 arttı; alt sektörlerde sırasıyla sanayi yüzde 9,9, inşaat yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet yüzde 11,3 artış kaydedildi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, toplamda yıllık bazda yüzde 44,3 ve çeyreklik bazda yüzde 13,9 yükseldi.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 43,4, çeyreklik yüzde 13,9 artış gösterdi. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yıllık yüzde 48,7, çeyreklik yüzde 13,9 yükseldi.

Veriler, iş gücü maliyetlerindeki güçlü yükseliş ile istihdam ve çalışılan saatlerdeki sektör bazlı farklılıkları birlikte sunuyor.

