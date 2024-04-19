TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı yüzde 4.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayı için ücretli çalışanlara dair verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, bir önceki senenin Şubat ayından bu yana ücretli çalışan sayısında yüzde 4.1’lik bir artış yaşandı. Böylece ülkede ücretli çalışan kişi sayısı 15 milyon 104 bine yükseldi.

TÜİK tarafından ücretli çalışanlara dair açıklanan verilere göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektöründe ücretli çalışan kişi sayısı yüzde 4.1 oranında arttı. 2023 Şubat ayı verileri ile 2024 Şubat verileri karşılaştırıldığında, sanayi sektöründeki artışın yüzde 0.5 oranında, inşaatta yüzde 14.1 oranında, ticaret ve hizmet sektöründe ise yüzde 4.4 oranında artış olduğu görülüyor.

Aylık bazda bakıldığında ise bir önceki aya göre ücretli çalışan sayısının yüzde 0.6’lık bir artışa sahip olduğu görülmekte.