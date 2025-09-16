TÜİK: Ağustos'ta Konut Satışları %6,8 Artarak 143 bin 319 Oldu

Genel Görünüm

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta ülke genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,8 artarak 143 bin 319 seviyesine yükseldi.

İller Bazında Dağılım

En çok konut satışının gerçekleştiği il İstanbul oldu; kentte 21 bin 814 konut satışı kaydedildi. Bunu Ankara (12 bin 419) ve İzmir (7 bin 695) izledi.

En az satışın görüldüğü iller ise Ardahan (49), Bayburt (105) ve Tunceli (138) şeklinde sıralandı.

Ocak-Ağustos Dönemi

Ocak-ağustos döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %21,3 artışla 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)