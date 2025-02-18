TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İşsizlik Oranı %8,6

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de Ekim-Aralık 2024 döneminde işsizlik oranı %8,6 seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:14
TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İşsizlik Oranı %8,6

TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemine ait iş gücü istatistiklerini duyurdu. Rakamlar, Türkiye genelinde işsizlik oranının %8,6 olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Bu oran, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalmıştır.

İşsizlikte Düşüş

Ülke genelinde 15 yaş ve üzeri bireylerde, mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi seviyesine gerilemiştir. İşsizlik oranları erkeklerde %6,9, kadınlarda ise %11,8 olarak öngörülmüştür.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak %16,1 olarak belirlenmiştir. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12,6, kadınlarda ise %22,5'tir.

Çeyrekler İtibarıyla İşsizlik Oranları

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları aşağıdaki gibidir:

  • 2022
  • 1. Çeyrek: %11
  • 2. Çeyrek: %10,7
  • 3. Çeyrek: %10
  • 4. Çeyrek: %10,2
  • 2023
  • 1. Çeyrek: %9,9
  • 2. Çeyrek: %9,7
  • 3. Çeyrek: %9,2
  • 4. Çeyrek: %8,8
  • 2024
  • 1. Çeyrek: %8,8
  • 2. Çeyrek: %8,8
  • 3. Çeyrek: %8,7
  • 4. Çeyrek: %8,6

Bu veriler, Türkiye'nin iş gücü pazarındaki gelişmeleri ve istihdam oranlarını gözler önüne seriyor. İşsizlik oranındaki bu düşüş, ülkenin ekonomik durumunun iyileştiğine işaret etmekte.

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