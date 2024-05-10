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TÜİK Mart ayına dair işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK, Mart ayına dair Türkiye’de işsizlik oranı ile ilgili rakamları kamuoyu ile paylaştı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre ülkedeki işsizlik oranı, bir önceki aya göre Mart’ta 0.1 puan azalma gösterdi ve yüzde 8.6 oldu.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:22
TÜİK Mart ayına dair işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına dair işgücü istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Mart’ta ülkedeki işsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 seviyesine geriledi. Açıklanan verilere göre, işsizlik oranının erkeklerde yüzde 6.8; kadınlarda ise yüzde 12 civarında olduğu tahmin edildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre ise 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz kişi sayısı, Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azaldı. Açıklanan rakamlara göre Mart ayı işsiz sayısı 3 milyon 57 bin kişi olarak kaydedildi.

İstihdam oranı yüzde 49.5 olarak açıklandı

İstihdam edilen kişi sayısı ise Mart ayı için 32 milyon 588 bin olarak açıklandı. Buna göre Mart ayında istihdam sayısı yüzde 0.2 puanlık bir artışlar yüzde 49.5’e yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 66.9, kadınlarda ise yüzde 32.5 olarak görülüyor.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 15.1

Genç nüfusta işsizlik oranının, Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 0.4 puan azaldığı ve yüzde 15.1 olduğu belirtildi. 15-24 yaş grubunda işsizlik, erkeklerde yüzde 11.7; kadınlarda ise yüzde 21.2 olarak tahmin ediliyor.

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