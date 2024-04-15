TÜİK şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait işsizlik verilerini açıkladı. Şubat ayında işsizlik oranının yüzde 8.7 seviyesinde olduğu belirtildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre işsiz sayısı 109 bin kişi azaldı. Böylece Şubat ayı işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi olarak açıklandı.

Açıklanan verilere göre işsizlik oranı yüzde 0.3 puan azaldı. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 7.3, kadınlarda ise yüzde 11.3 olduğu tahmin ediliyor.

İstihdam edilen kişi sayısının ise bir önceki aya göre 147 bin arttığı ve 32 milyon 423 kişiye yükseldiği belirtildi.

Verilere göre, 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik yüzde 15.6 olarak açıklandı.