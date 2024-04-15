Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

TÜİK şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK, şubat ayına ait işsizlik oranlarını paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı yüzde 8.7 seviyesinde açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:12
TÜİK şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait işsizlik verilerini açıkladı. Şubat ayında işsizlik oranının yüzde 8.7 seviyesinde olduğu belirtildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre işsiz sayısı 109 bin kişi azaldı. Böylece Şubat ayı işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi olarak açıklandı.

Açıklanan verilere göre işsizlik oranı yüzde 0.3 puan azaldı. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 7.3, kadınlarda ise yüzde 11.3 olduğu tahmin ediliyor.

İstihdam edilen kişi sayısının ise bir önceki aya göre 147 bin arttığı ve 32 milyon 423 kişiye yükseldiği belirtildi.

Verilere göre, 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik yüzde 15.6 olarak açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
5
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
6
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
7
Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı

Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor