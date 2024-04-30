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TÜİK’ten yılın ilk çeyreğine dair veri açıklaması: Turizm gelirinde yüzde 5.4 artış söz konusu

Türkiye’nin turizm geliri, 2024 yılının ilk çeyreğinde, 2023 yılına göre yüzde 5.4 oranına artış gösterdi. Böylece yılın ilk çeyreğinde turizmden elde edilen gelir 8 milyar 784 milyon 800 bin dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:32
TÜİK’ten yılın ilk çeyreğine dair veri açıklaması: Turizm gelirinde yüzde 5.4 artış söz konusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024’ün ilk çeyreğindeki turizm geliri verilerini kamuoyu ile paylaştı. Elde edilen ve açıklanan verilere göre, 2024’ün ilk çeyreğinde, geçen yıla oranla yüzde 5.4’lük bir artış görülüyor. Bu artışla birlikte Türkiye’de 2024 Ocak-Mart ayında, turizmden elde edilen gelir 8 milyar 784 milyon 800 bin dolara yükseldi.

Elde edilen bu gelirin yüzde 21’inin ise yurt dışı ikameti olan vatandaşlardan elde edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Ziyaretçi sayısında da artış var

TÜİK, ülkeye giriş çıkış yapan ziyaretçi sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 10.1’lik bir artış olduğunu açıkladı. Buna göre, yılın ilk çeyreğindeki ziyaretçi sayısı 9 milyon 10 bin 90 kişi olarak belirlendi. Bu ziyaretçilerin yüzde 21.6’sını, yurt dışında ikamet etmekte olan vatandaşlar oluşturuyor.

Ayrıca ülkeye giriş-çıkış yapan ziyaretçilerin en çok gezi, eğlence, spor ve kültürel faaliyetler amacıyla gelmiş olduğu da verilerde ortaya çıkan bir başka sonuç oldu.

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