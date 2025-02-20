Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1,4 Arttı: 82,1'e Ulaştı

Tüketici Güven Endeksi Şubat Ayında Yükseldi

Tüketici güven endeksi şubat ayında aylık bazda yüzde 1,4 artarak 82,1 seviyesine ulaştı. Bu değer, Haziran 2023 tarihinden sonraki en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

TÜİK Verilerine Göre Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, ocak ayında 81 seviyesinde iken bu ay gelen verilerle 82,1 seviyesine çıktı. Endeksin bu seviyeye ulaşması, tüketici güveninin güçlenmesini gösteriyor.

Maddi Durum ve Ekonomik Beklentiler

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, geçen ay 64,8 iken şubatta yüzde 1,1 artışla 65,6 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ocakta 80,5 iken bu ay %3,1 artarak 83,1 oldu.

Ekonomik Durum Beklentisi

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, geçen ay 79,1 iken, bu ay %0,3'lük bir artış göstererek 79,3 seviyesine ulaştı. Ayrıca, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de ocakta 99,4 iken bu ay %1 artışla 100,3 olarak belirlendi.