Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1,4 Arttı: 82,1'e Ulaştı

Tüketici güven endeksi şubat ayında yüzde 1,4 artarak 82,1 seviyesine çıktı; Haziran 2023'ten beri en yüksek rakam.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:13
Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1,4 Arttı: 82,1'e Ulaştı

Tüketici Güven Endeksi Şubat Ayında Yükseldi

Tüketici güven endeksi şubat ayında aylık bazda yüzde 1,4 artarak 82,1 seviyesine ulaştı. Bu değer, Haziran 2023 tarihinden sonraki en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

TÜİK Verilerine Göre Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, ocak ayında 81 seviyesinde iken bu ay gelen verilerle 82,1 seviyesine çıktı. Endeksin bu seviyeye ulaşması, tüketici güveninin güçlenmesini gösteriyor.

Maddi Durum ve Ekonomik Beklentiler

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, geçen ay 64,8 iken şubatta yüzde 1,1 artışla 65,6 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ocakta 80,5 iken bu ay %3,1 artarak 83,1 oldu.

Ekonomik Durum Beklentisi

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, geçen ay 79,1 iken, bu ay %0,3'lük bir artış göstererek 79,3 seviyesine ulaştı. Ayrıca, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de ocakta 99,4 iken bu ay %1 artışla 100,3 olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 3.439 Lira
2
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaat
3
Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanı Harcamalarına Prefinansman Desteği
4
Brent Petrol Fiyatı 75,69 Dolar Seviyesinde
5
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Güne Başladı
6
Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1,4 Arttı: 82,1'e Ulaştı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor