Tüketiciler Birliği'nden Ziynet Eşyası Uyarısı: Tanıdık Kuyumcu Tercih Edin!

Tüketiciler Birliği'nden Uyarı: Tanıdık Kuyumcudan Alışveriş Yapın!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden yapılan ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğine dikkat çekti. Şahin, tüketicilerin tanıdıkları kuyumcudan alışveriş yapmaları gerektiğini vurguladı.

AA muhabirine konuşan Şahin, düğün sezonunun başlamasıyla kuyumculuk sektöründe gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirterek, yaz döneminde artan düğünlerin ziynet eşyası talebini yükselttiğini ifade etti. Ancak bazı kişilerin, bu durumu sosyal medya üzerinden fırsata çevirdiğini de dile getirdi.

Uzaktan Satış Riskleri

Şahin, Türkiye'deki uzaktan satış yönteminin altyapısının henüz yeterince sağlamlaşmadığını kaydetti. Düğün sezonuyla birlikte hediyeler ve takılar için alışveriş yapıldığını belirten Schahin, fiyatların yükselmesiyle birlikte indirimlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu esnada %2 veya %3'lük indirimler cazip gelebiliyor,” diyen Şahin, sosyal medyada yayılan bazı paylaşımların tüketicileri aldatma amacı taşıdığını açıkladı. Uzaktan satışta altın veya takı eşyası alırken gramajın değiştirilip değiştirilmeyeceğini veya düşük ayar gönderilip gönderilmeyeceğini tespit etmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Dolandırıcılıklara Karşı Dikkat!

“Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir gibi malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar,” diyen Şahin, bu nedenle tüketicilerin alışveriş yaparken dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Zehirli ürünlere karşı koruma sağlayacak garanti ve belgelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Uzaktan altın almak çok mantıklı değil,” şeklinde konuşan Şahin, tüketicilerin kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini yineledi. Aksi takdirde, olası bir dolandırıcılık durumunda yardımcı olamayacaklarını ve belgelerin olmaması durumunda hakem heyetinin de işe yaramayacağını belirtti.

Sonuç olarak, tüketicilerin tanıdık, güvenilir ve belgeli kuyumcularla alışveriş yapmaları, uzaktan shopping yapacaklarsa bilinen kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğini belirterek, tüketicilere tanıdıkları kuyumcudan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğini belirterek, tüketicilere tanıdıkları kuyumcudan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.