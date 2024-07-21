Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

2024 yılında emeklilik başvurusunda bulunanların, 2025 yılında emeklilik başvurusunda bulunanlara göre daha fazla emekli maaşı alacağı ileri sürüldü. Bunun nedeni ise maaşınıza yansıyan enflasyon hesaplamasıdır. Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın uyarısının devamına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

Mevcut ücret sistemi ve emeklilerin gelecek planlarına ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. Asgari emekli maaşının 10.000 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılması, emeklilere maddi yardım sağlayacak bir önlem olarak görülüyor ancak geçim sıkıntısının devam ettiği görülmekte. Pek çok emekli bu maaş ile kirasını bile ödeyemediğini söylüyor. Yeni emeklilere kötü haber. 2024 yılında emekliliğe başvuranların, 2025 senesinde emekliliğe başvuranlara göre daha fazla emekli maaşı alacağı söyleniyor. Bu iddianın temel nedeni maaşlara yansıyan enflasyon hesaplamasıdır. Düşük enflasyon yeni emeklilerin maaşları üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. 31 Aralık 2024 tarihine kadar emekliliğini verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra emekliliğini verenlere göre yaklaşık %30 daha fazla maaş alacak. Bu fark aynı zamanda ömür boyu emekli maaşınızı da etkiler. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç bu durumu ve emeklilik başvuru tarihiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetti. Kıvanç, emeklilik başvuru tarihinin emekli maaşlarına etkisinden de bahsetti. Yıllık enflasyonun yüzde 3 ila yüzde 5 civarında olması durumunda başvuru tarihinin emekli maaşlarına etkisinin sınırlı olacağını açıkladı. Ancak enflasyonun hızla yükseldiği veya düştüğü dönemlerde bu etkinin önemli olduğunun altını çizdi. Kıvanç, Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarının enflasyonun üzerinde artırıldığını anlatarak 2024 yılı için önemli detaylar paylaştı. Emekli maaşlarının geçen yılın ikinci yarısındaki yüzde 37,57'lik enflasyon oranına kıyasla yüzde 49,25 arttığını söyledi. Emekliliğe başvurmayı düşünenlerin bunu bilmesi gerekiyor. Kıvancı kısaca şunları söyledi: Emeklilik başvuru tarihinize göre alacağınız tutarda %30-35 oranında farklılık olabilir. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu fark daha da belirginleşiyor.





SSK ve BAĞ-KUR'un emekli maaşlarına Ocak'ta yüzde 49,25, Temmuz'da ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Yıllık büyüme oranı %86,16 oldu. 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik başvurusunda bulunan herkes Ocak ve Temmuz aylarındaki artıştan yararlanabilecek. 1 Ocak 2025'ten sonra başvuruda bulunanlar artık Ocak ve Temmuz 2024 maaş artışlarından yararlanamayacak. Merkez bankası 2024 yılında enflasyonun %38 olmasını bekliyor. 2025'te dilekçe veren herkesin maaşına yüzde 39,2'den yüzde 44,72'ye zam yapılacak. Bu da maaşın 2024'te başvuranlardan daha düşük olacağı anlamına geliyor. Örneğin 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuruda bulunan bir kişinin Ocak 2025'te maaşı 34 bin 016 TL olacak. Başvuruyu 1 Ocak 2025'te aynı kişinin yapması durumunda maaş 25 bin 436 TL ile 26 bin 623 TL arasında kalacak. Bu durumda maaş farkı yaklaşık 10.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Emekli maaşınıza başvuracağınız tarih, yalnızca 2025 yılında alacağınız maaşınızı değil aynı zamanda ömür boyu emekli maaşınızı da etkileyecektir. Ancak artan emeklilik tavanından yararlanmak için 1 Ocak 2025 tarihinde başvuruda bulunmanız pozitif bir durum olabilir. Memurlar için 14 Ocak 2025 tarihine kadar yapılan başvurular 31 Aralık 2024 tarihinde yapılmış sayılacaktır. Memurlara emeklilik ikramiyesi başvuru anındaki maaş katsayısı esas alınarak hesaplanacak olup, başvurunun 15 Ocak 2025 tarihinden sonra yapılması halinde %10 oranında artırılacaktır.