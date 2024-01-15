Tüm illerde zam, o ilde indirim! Ekmek sadece 5 TL'den satılacak

Büyükşehir İzmir’de vatandaş yaşadığı bu kadar geçim sıkıntısı ile baş etmeye çalışırken gelen bu güzel habere çok sevinecek. Detaylar haberimizde…





İZMİR’DE EKMEK FİYATIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA: 5 TL’YE SATILMAYA DEVAM EDECEK!

Ekmeğe yapılan zamların ardından İzmir'deki Halk Ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yayımlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan maliyetlere rağmen Halk Ekmek'in 5 TL'den satılmaya devam edeceğini söyledi.

Halk ekmeğin İzmir'deki fiyatı 5 lirada kalacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmeğin fiyatının 5 TL olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın İzmir Büyükşehir Belediyesi bu günler için var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, Vatandaşa ucuz ve sağlıklı ekmek sağla Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye ait halk ekmek fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın ekmek üretim aşamasını inceleyen Başkan Tunç Soyer'e genel müdür Arda Şekercioğlu eşlik etti.





Üretim maliyetlerindeki artışa rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki halk ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ve tam buğday ekmeği 5 TL, 450 gram tam buğday ve çavdar ekmeği 12 TL, 450 gram gluten ise 20 TL olarak satışa sunuluyor. 90 gramlık 5 adet hamburger ekmeğinden oluşan paketin fiyatı 20 TL'ye ve 1000 gramı karakılçık ekmeği ise 36 TL'ye satılıyor.