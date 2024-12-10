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Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği (TOLDER) Kuruldu

Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği, Türkiye lastik sektörünü dünya standartlarına taşımayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:52
Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği (TOLDER) Kuruldu

Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği (TOLDER) Kuruldu

Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği (TOLDER), Türkiye lastik sektöründe kalite standartlarını yükseltmek, yenilikçi çözümler geliştirmek ve sektör temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla kuruluşunu tamamlayarak önemli bir adım attı.

Sektöre Yeni Bir Soluk

TOLDER, Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) çatısı altında faaliyet gösterecek. Dernek, sektördeki işletmelerin hak ve menfaatlerini korumak ve Türkiye lastik sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla kuruldu. Hedefleri arasında lastik satış ve servis kanallarındaki tüm işletmeleri, lastik üretici ve sektör temsilcilerini bir çatı altında buluşturmak bulunuyor.

Hedef: Dünya Standartlarında Bir Türkiye

TOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akduman, dernek olarak sektörel işbirliklerini güçlendirmenin yanı sıra üyelerin haklarını koruyacaklarını ve sektörde yenilikçi çözümlerle fark yaratacaklarını belirtti. Akduman, "Türkiye lastik sektörünü daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımak, sektördeki kalite standartlarını artırarak yerel ve uluslararası pazarlarda lider bir pozisyona gelmek önceliğimiz." dedi.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

Ayrıca, sektörün teknik ve hukuki desteklerini sağlamak, eğitim programları düzenlemek ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek gibi misyonlarının olduğunu vurguladı. Akduman, "Sektörde yenilikçi projelere liderlik ederek, Türkiye lastik endüstrisinin geleceğini şekillendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu İsimleri

TOLDER Yönetim Kurulu, Zafer Akduman başkanlığında, Başkan Yardımcısı Kadir Kabakçı, Genel Sekreter Ahmet Erkan ve Sayman Eren Kaya gibi isimlerden oluşuyor. Yönetim Kurulu üyeleri Özer Mollamehmetoğlu, Yunus Samet Haliç ve Hakan Yörür ise sektörün değişim dinamiklerini hayata geçirmek için aktif rol alacak.

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