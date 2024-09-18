Tupperware İflas Başvurusunda Bulundu

Tupperware'in Mali Zorlukları!

Ünlü saklama kabı üreticisi Tupperware, iflas başvurusunda bulundu. Şirket, Delaware'deki mahkemede, ABD İflas Kanunu çerçevesinde başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Mahkeme Onayı Talebi

Tupperware, iflas süreci boyunca operasyonlarına devam edebilmek için mahkeme onayı talep edecek. Şirket, dijital odaklı ve teknolojiyle güçlendirilmiş bir hale dönüşmek için satış süreçlerinde de mahkeme izni arayacak.

CEO'nun Açıklamaları

Tupperware'in Üst Yöneticisi Laurie Ann Goldman, son birkaç yıl içinde şirketlerinin mali tablosunun zorlu makroekonomik koşullar nedeniyle olumsuz etkilendiğini açıkladı. Goldman, "Birçok stratejik seçeneği değerlendirerek bu adımın en iyi çözüm olduğuna inanıyoruz. Bu süreç, paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için dijital ve teknoloji odaklı bir dönüşüm gerçekleştirme amacımızı destekleyecek," dedi.

Borç Sorunu

Ayrıca, ABD basınında çıkan haberlere göre, Tupperware'in borcunun 700 milyon doları aştığı ve bu nedenle iflas başvurusuna gitme kararı aldığı ifade edildi.