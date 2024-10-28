Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na Jet Yakıtı Satış İhalesini Kazandı

Tüpraş, İstanbul Havalimanı İhalesini Kazandı

Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na yıllık 1.8 milyon ton jet yakıtı satışı ihalesini kazanarak önemli bir adım attı. İhale, 5 yıl süresince geçerli olacak.

İhaleye Dair Detaylar

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, jet yakıtı satışlarına 1 Ocak 2025 tarihinde başlanması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulunun Kararı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2018 tarihli ve 05 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının karşı taraf ile anlaşılmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir."

Erteleme Nedeni

Bu erteleme kararı, sürecin olumsuz etkilenmemesi ve şirketin yasal haklarının korunması amacıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin kalkmasının ardından işbu açıklama yapılmıştır.