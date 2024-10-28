DOLAR
34,29 -0,02%
EURO
37,07 0,03%
ALTIN
3.012,12 0,51%
BITCOIN
2.342.156,92 -0,76%

Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na Jet Yakıtı Satış İhalesini Kazandı

Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl boyunca yıllık 1.8 milyon ton jet yakıtı satışı için ihale kazandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:41
Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na Jet Yakıtı Satış İhalesini Kazandı

Tüpraş, İstanbul Havalimanı İhalesini Kazandı

Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na yıllık 1.8 milyon ton jet yakıtı satışı ihalesini kazanarak önemli bir adım attı. İhale, 5 yıl süresince geçerli olacak.

İhaleye Dair Detaylar

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, jet yakıtı satışlarına 1 Ocak 2025 tarihinde başlanması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulunun Kararı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2018 tarihli ve 05 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının karşı taraf ile anlaşılmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir."

Erteleme Nedeni

Bu erteleme kararı, sürecin olumsuz etkilenmemesi ve şirketin yasal haklarının korunması amacıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin kalkmasının ardından işbu açıklama yapılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeytin Üreticileri Yağmuru Bekliyor
2
Türkiye'nin Ağustos Ayındaki Doğal Gaz İthalatı Artış Gösterdi
3
Ağustos Ayında Türkiye'de Elektrik Üretiminde Düşüş: Doğal Gaz Santralleri Lider
4
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sivil Toplum Kuruluşlarından Mesajlar
5
Balkan Şampiyonu Bisikletçi Haktan Ramazan Sayan
6
Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir
7
Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek