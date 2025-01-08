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TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:10
TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, Türk basınında önemli bir etkinliği destekledi.

Bu yıl birçok farklı kategoride yer alan eserler arasında rüzgar enerjisi ve sürdürülebilirlik temalarının öne çıkması, Erden'in katılımının önemini vurguladı. İbrahim Erden, yaptığı açıklamada, fotoğraf sanatının toplumsal bilinci artırma gücüne dikkat çekti.

Oylama sürecinde, birçok dalda ödül verilecek olması, fotoğraf sanatçıları için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Erden'in bu etkinliğe katılması, rüzgar enerjisi sektörünün ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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