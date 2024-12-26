TÜRİB'de Emir Verme Süresi 30 Haziran 2025'e Uzatıldı

TÜRİB'de Emir Verme Tarihi Uzatıldı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), doğrudan alım satım işlemleri gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişilere yönelik önemli bir güncelleme duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte, bu kişilerin emir verebilme tarihi 30 Haziran 2025 olarak yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, 31 Aralık 2024 olan önceki tarih, 30 Haziran 2025’e uzatıldı.